Horóscopo do dia: quarta-feira (25.09.24)

Libra é o signo dos relacionamentos pessoais, e isso pode significar rivalidade e disputa. Por isso, os librianos são especialmente atraídos por esportes onde enfrentam um adversário ou por aqueles em que jogam lado a lado como um parceiro. Tênis é a modalidade em que um libriano costuma brilhar, pois incorpora todas as qualidades deste signo, com dois jogadores avaliando um ao outro a cada lance.

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para o comando, pois não deixa passar nada em branco. A personalidade forte fará se destacar. Sabe de sua real capacidade, e não teme os obstáculos da vida. É um perfeito chefe de família. Companheiro, vigoroso e inteligente.

Alerta

Os nativos de Câncer passam o dia no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. Se puder deixe o trabalho como está, nada de mudanças ou inovações. Cuidado com o distanciamento com seu par afetivo. Saúde neutra.

Áries – A fase é positiva para negócios, incluindo os ligados à família. Novas amizades trazem entusiasmo até para você realizar parcerias comerciais. Trabalho com sucesso. Ciúmes com seu amor. C. 380 M. 8346

Touro – Você esta à vontade para fazer o que gosta. Dinheiro extra pode estar chegando. Vitórias profissionais e chances de novos negócios. Amor com forte atração e muitos acertos. Não abuse na alimentação. C. 695 M. 1688

Gêmeos – Você é um privilegiado, muita energia física e mental, pode se dedicar a alguma atividade dinâmica. A Lua no seu signo equilibra a vida familiar e profissional. O momento é positivo com seu amor. C. 906 M. 2823

Câncer – Dia de alerta, poderá enfrentar alguns aborrecimentos no seu lar. A pessoa amada esta exigente e de difícil compreensão. Cuide da saúde. O trabalho pede cuidados. Não discuta com Leão e Sagitário. C. 513 M. 3798

Leão – Fase que precisará dar apoio à sua família e em especial ao seu amor. Os astros favorecem inovações no trabalho e chances de novos negócios. Novidades positivas nas finanças. Saúde perfeita. C. 220 M. 4052

Virgem – Período de alegrias. Vitórias importantes podem ser conquistadas nos negócios. Verá fluir o setor financeiro e contar com apoio na vida profissional. Vida amorosa bem aconchegantes. Saúde equilibrada. C. 479 M. 7502

Libra – O Sol no seu signo é sinal de tranquilidade e solução de vários problemas. Contatos profissionais e financeiros em alta. O dia promete render. Positivo para viagens, compras, visitas e acertos domésticos. C. 990 M. 0239

Escorpião – A indicação é de cuidados com mudanças no lar e trabalho. Terá que ter jogo de cintura para não criar impasses com quem negocia. Não se apresse com novos gastos. Vênus, equilibra o amor. C. 148 M. 6717

Sagitário – Conseguirá resolver a maior parte das pendências domésticas, mas precisará de cautela para não criar problemas com pessoas do trabalho. Vênus, desiquilibra a vida afetiva e financeira. Evite o estresse. C. 667 M. 3941

Capricórnio – Dia que deve ser firme nas decisões financeiras. Há chances de crescimento profissional e mudanças no rumo dos negócios. Sucesso com Áries, Touro e Libra. Amor renovado. C. 853 M. 9165

Aquário – Fase que suas ideias vão render até uma promoção, o que depende só de você. Excelente para viagens, compras, início de negócios e acertos de convivência. Seja participativo na vida dos amigos. C. 034 M. 2576

Peixes – Período que precisará dar atenção à família e resolver os problemas existentes. Sua energia física pode estar em baixa. Não se iluda com coisas ou pessoas distantes, dê mais atenção ao que já conquistou. C. 715 M. 1483

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM