Horóscopo do dia: quarta-feira (28.08.24)

No amor, o virginiano sé se entrega quando sente que a vida das pessoas corresponde com a sua. É difícil conseguir passá-lo para trás neste caso. Precisa ser mais tolerante nos relacionamentos, só assim encontrará a felicidade. Deve aprender a com seu signo oposto que é Peixes a ser mais compassivo, filosófico e religioso. Os virginianos são sensuais e práticos, mas não exatamente românticos.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa meticulosa, e nada o fará desistir de um objetivo. Terá facilidade para trabalhar em grupo. Busca sempre o bem estar das pessoas. Conseguirá atrair bons amigos durante sua existência. Trabalhador, amigo fiel e caridoso.

Alerta

Os nativos de Câncer passam o dia no alerta e os astros aconselham prudência no trabalho. Fique dentro do orçamento. Evite ambientes agitados e pessoas negativas. No amor, o ciúmes exagerado pode trazer discussões desnecessárias.

Áries – Período que terá uma grande abertura profissional, chances de iniciar novos negócios e resolver questões financeiras. Controle seus hábitos alimentares. Amor em elevação. C. 183 M. 0965

Touro – Dia para solucionar problemas financeiros com chances de iniciar novos projetos. Mostre sua competência no trabalho. A família colabora e participa de suas ideias. Amor suave. Tente na loteria. C. 911 M. 2379

Gêmeos – Você esta livre do alerta, a Lua traz oportunidades de melhorar o relacionamento familiar. Pode pensar em novos projetos domésticos. Lar com equilíbrio. Surpresas no amor. C. 367 M. 8894

Câncer – Dia de alerta, você deve ter paciência com as pessoas a sua volta. Adie viagens, compras e mudanças no seu lar. Tente ser maleável com seu par afetivo e não faça cobranças. Fique na rotina. C. 046 M. 7412

Leão – Dia que seu relacionamento com pessoas do trabalho estão protegidas, com isso aumentam as chances de sucesso financeiro. A família dá apoio às mudanças no lar. O clima no amor está estável. C. 738 M. 9646

Virgem – Fase que a presença do Sol no seu signo, é sinal de progresso, acertos e novidades nos negócios e trabalho. Conte com colegas, superiores, sócios e amigos para encontrar novos caminhos financeiros. C. 873 M. 6157

Libra – Período que não deve passar dos limites nos gastos. Não espere apoio da família para realizar mudanças. Evite confiar tanto na sua intuição e não provoque a pessoa amada. C. 903 M. 4780

Escorpião – Dia que saberá atrair bons negócios e apoio da família para seus projetos profissionais. O ideal é evitar os invejosos. Não comente sobre seus planos. Bom astral com a pessoa amada. C. 124 M. 7506

Sagitário –Tudo indica que você terá vantagem em contratos e associações. Pode negociar com Gêmeos e Leão. Criatividade exaltada. Diálogo tranquilo com seu amor. Saia para compras. Saúde ótima. C. 678 M. 9627

Capricórnio – O astral é de grande harmonia com sua família e amigos. Pode inclusive resolver problema ligado à imóvel. Chance de viagens. Encontro na área afetiva para os que estão em busca de um amor. C. 250 M. 8191

Aquário – Você sente que esta pronto para realizar mudanças no lar. O apoio de parentes trarão mais lucros. O astral esta excitante no amor, pode assumir compromisso de convivência e acertar brigas. Tente na loteria. C. 499 M. 1253

Peixes – A fase traz o equilíbrio no lar e, com isso a família passa segurança. Seu gosto pela vida e prazeres se acentuam. Você se sente livre para acertar o trabalho e conquistar o equilíbrio financeiro. Amor agradável. C. 542 M. 6032

