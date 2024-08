Horóscopo do dia: quinta-feira (29.08.24)

O signo de Virgem raramente é associado a riso ou diversão, o que é uma pena, pois os virginianos podem ser muito engraçados, e gostam de rir como qualquer outro signo do Zodíaco. Afinal, também regidos por Mercúrio, são tão espirituosos e talentosos quanto os geminianos, embora sejam consideravelmente mais tímidos e reservados. Apesar disso, muitos dão excelentes mímicos e gostam de jogar com as palavras.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa muito aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Gosta dos desafios, e não teme nenhum tipo de trabalho. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. Corajoso, intenso e visionário.

Alerta

Os cancerianos ainda passam o dia no alerta e a rotina será imprescindível durante este período negativo. Não force para que as coisas aconteçam somente do seu jeito no trabalho. No amor, controle mais as suas reações. Saúde neutra.

Áries – O dia será bem movimentado nos negócios e com equilíbrio para quem é empregado. Satisfação ao lidar com novas tarefas. Positivo para compras e resolver os problemas da vida afetiva. Evite o estresse. C. 865 M. 4693

Touro – A fase é bem equilibrada no trabalho e negócios. Não deixe a ansiedade atrapalhar seus planos. Pode se deparar com pessoas negativas, mas sua capacidade de entendimento esta em alta. Amor estimulante. C. 025 M. 9212

Gêmeos – A Lua continua no seu signo e você sente que há condições de melhorar as finanças. Apoio incondicional na profissão. Terá chances de abrir novos caminhos nos negócios. Seu amor esta mais apaixonado. C. 932 M. 6858

Câncer – Você ainda esta no alerta e não deve tomar atitudes intempestivas, principalmente com seu amor. Sua irritação só pode piorar as coisas com a família. Evite compras, viagens ou mudanças nos negócios. C. 719 M. 2430

Leão – Todos aprovam seu trabalho e a harmonia será total. Positivo para compras domésticas e negócios imobiliários. Não deixe a ansiedade atrapalhar seus planos. Problemas com Câncer e Libra. C. 287 M. 3504

Virgem – A cada dia que passa você sente as energias se renovarem e o clima no trabalho e no lar melhoram sensivelmente. Diálogo fácil com todos. Planeje novos negócios, viagens e compras. Vênus traz amor. C. 698 M. 5369

Libra – A fase é bem exigente e você deve se adaptar as cobranças do período. Você começa a se sentir melhor, amanhã Vênus começa a transitar no seu signo. Esta na hora de se valorizar. Cuide da ansiedade. C. 177 M. 8786

Escorpião – O seu dia será tranquilo, mas deve se preparar porque amanhã Vênus, o planeta do amor e dinheiro o desfavorecerá. Evite a insegurança e entenda que terá que dar mais de si. Adie viagens. C. 447 M. 2461

Sagitário – Haverá grande movimentação no setor de trabalho, conseguirá resolver a maior parte dos problemas. Poderá contar com apoio e respaldo para inovar e crescer financeiramente. O sucesso é todo seu. C. 301 M. 0952

Capricórnio – Nesta fase estará resolvendo os problemas da família e conseguirá inclusive sair para compras domésticas e negócios imobiliários. Felicidade interior com o rumo do trabalho. Amor romântico. C. 590 M. 3145

Aquário – Dia que estará mais aberto as realizações com a família. Mais satisfeito com o rumo dos negócios, pode pensar em abrir novas frentes. Saia da rotina, se encontre com amigos e parentes. C. 956 M. 7029

Peixes – Você estará resolvendo os problemas da família e conseguirá passar a todos muita energia. Favorável para realizar compras, visitas e encontro de negócios. Trabalho normal. C. 214 M. 1370

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM