Horóscopo do dia: quarta-feira (31.07.24)

Quando o leonino se apaixona, é leal e constante no amor, e pode chegar a sentir as mais fortes emoções. É caloroso, ardente e sensual. Mas, sofre muito se não for atendido nos seus afetos. Gostará de uma companhia intelectual, alguém que possa admirar. É ciumento e também gosta de ser admirado e se sentir desejável. Para conquistá-lo, basta adulá-lo com carinhos e elogios, pois é muito vulnerável e isso.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa interessada por diversos assuntos. O espírito de liderança fará com que se sobressaia no mundo profissional. O gosto pelas artes é muito acentuado. Quando tem um objetivo, não descansará até alcançá-lo. Forte, interessado e amigo.

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta e a indicação é de cuidados com o trabalho. As negociações podem trazer perdas financeiras. No amor, procure ser mais paciente com seu par afetivo. Cobranças da família. Saúde em leve baixa.

Áries – Você deve aproveitar a atmosfera positiva com a família. Favorável para resolver problemas financeiros com total sucesso. Boas notícias sobre o trabalho, que volta a crescer. Amor suave. Tente na loteria. C. 797 M. 8806

Touro – A Lua no seu signo é positiva para acertar os negócios da família. Pense em mudanças na estrutura do trabalho. O apoio vem fácil e as chances são de excelente movimento financeiro. Amor em alta. C. 224 M. 7244

Gêmeos – O seu dia é no alerta, a Lua pede atenção nos problemas com colegas, sócios ou superiores. A paciência e o bom humor serão necessários para manter a harmonia. Não discuta com a família. C. 563 M. 2470

Câncer – Neste período você tem a seu favor um ótimo crescimento profissional e tranquilidade com a família. Os momentos serão agradáveis com seu amor. Muito otimismo em relação ao futuro. Nada a reclamar. C. 359 M. 6988

Leão – Você terá o poder de reforçar suas amizades e pode pensar em abrir frentes de negócios e trabalho. Desde que o Sol passou a transitar no seu signo o sucesso, saúde, amor e a paz estão presentes. C. 634 M. 1713

Virgem – O Sol transita pela sua desfavorável 12ª casa, mas seu planeta Mercúrio, esta no seu signo aliviando os problemas. Terá apoio em suas investidas de negócios e trabalho. Mudanças no lar. C. 975 M. 5057

Libra – A fase é neutra, já que Mercúrio traz alguns problemas com pessoas do trabalho. Evite confrontos, inclusive com a sua família. Combata o desânimo e saiba dar apoio a todos. Amor bem descontraído. C. 873 M. 3454

Escorpião – Período que deve renovar os negócios e contar com apoio da família. Notícias benéficas sobre o setor financeiro. Grande magnetismo em seu caso de amor. Aproveite o bom relacionamento com os amigos. C. 048 M. 4691

Sagitário – Dia que terá a possibilidade de estabilizar a situação material e até com chances de bons negócios. Notícias benéficas da família, que traz maior harmonia. Emotividade em seu caso de amor. Tente na loteria. C. 502 M. 9865

Capricórnio – Período que deve cuidar mais das mudanças no setor familiar, incluindo as finanças, que tendem a estabilizar. Relaxe os nervos, renove suas energias. Bom para compras e acertar a vida afetiva. C. 621 M. 2314

Aquário – Nesta fase você deve dar atenção a sua família e pessoas que negocia. Terá apoio integral de todos. Melhora a saúde. Conte com Leão e Libra. Não poupe carinhos à pessoa amada. C. 119 M. 0528

Peixes – Você esta mais sensível e deve evitar exageros alimentares, desintoxique seu organismo. Tranquilidade no lar e chances de compras domésticas. Auxilie colaboradores e amigos. Amor com sintonia. C. 480 M. 8132

