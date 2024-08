Horóscopo do dia: quinta-feira (01.08.24)

Dotados de criatividade os leoninos sentem compulsão em recriar as coisas com que convivem e gerar coisas novas a partir daquilo que conhecem. Os tipos positivos deste signo sentem prazer em doar seu tempo, de se dinheiro em de seu conhecimento generosamente sem pensarem em si mesmos.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa analítica. Conseguirá alcançar o sucesso em carreiras ligadas ao público. Está sempre atrás de novos desafios. É o amigo das horas difíceis. A família terá forte influência em sua vida. Perceptivo, audacioso e profissional.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta e devem redobrar os cuidados com o trabalho. Não negligencie o que é de sua responsabilidade nas finanças. No amor, tenha paciência com seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – O momento indica a força de Vênus, na sua positiva quinta casa que abre caminhos para renovação dos negócios, entrada extra de dinheiro e solução que buscava no amor. Grande afetuosidade com todos. C. 129 M. 5076

Touro – Fase que encontrará chances de mudar, resolver, iniciar novos trabalhos ou negócios. O sucesso estará presente sendo funcionário ou mesmo proprietário. Dia para acertos domésticos. Amor com sonhos. C. 695 M. 0810

Gêmeos – A Lua esta no seu signo e você sente as energias renascerem trazendo vontade de mudar muita coisa no trabalho. Aberturas para viagens, compras e início de novos projetos. Amor com romance. C. 770 M. 2552

Câncer – O dia é de alerta e não inicie trabalhos, negócios, evite inclusive compras. Espere a Lua se posicionar no seu signo. Não há nada a lamentar, apenas fique na rotina. Não discuta com seu amor. C. 517 M. 9694

Leão – Você tem Vênus, no seu signo até o dia 6, é a fase para resolver problemas financeiros e afetivos. Será bem sucedido nos negócios e abertura para realizar mudanças no trabalho. Amor em harmonia. C. 341 M. 7937

Virgem – O Sol, transita pela sua desfavorável 12ª casa, mas Mercúrio e logo Vênus, suavizam os problemas e você sente que logo tudo passará. Evite discutir com seu amor e não passe dos limites nos gastos. C. 456 M. 8482

Libra – Nesta fase terá dificuldades para se entender com a família. No trabalho, também irá encontrar restrições, não seja tão exigente e sorria mais. Amor equilibrado, até o dia 6, evite a ansiedade. C. 208 M. 1263

Escorpião – Período que pode realizar mudanças no trabalho e até organizar novos negócios. Facilidade para lidar com o público. A família e seu amor estão sintonizados. Conte com Peixes. Saúde equilibrada. C. 723 M. 6089

Sagitário – Dia que esta mais criativo e com isso pode planejar mudanças no seu lar e trabalho. Todos estão prontos a colaborar no lar e nos negócios. Coloque mais energia nas suas pretensões. Amor emocionante. C. 314 M. 0321

Capricórnio – Fase que não deve se influenciar pelo pessimismo, ao contrário, conseguirá resolver com facilidade os problemas, principalmente da família. Na área afetiva convém agir com sutileza. Cuide da saúde. C. 869 M. 4706

Aquário – Período que deve aceitar apoio nos negócios, trabalhe em equipe e terá melhores resultados. A saúde esta fortalecida. No amor, é você quem dá as coordenadas. Tente na loteria. C. 686 M. 3458

Peixes – Você pode resolver os problemas do lar com tranquilidade. Conseguirá acertar o setor financeiro. Mercúrio, no seu signo oposto traz renovação de energias e facilidade de se comunicar com todos, até seu amor. C. 032 M. 2145

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM