Horóscopo do dia: quinta-feira (03.10.24)

Dada a sua natureza sociável, o libriano simplesmente não consegue viver sozinho; assim, é também excelente anfitrião. Libra é um signo que valoriza a paz acima de tudo e todo custo. É também bastante honesto, o que o torna uma companhia apreciada por todos que o cercam, sempre dispostos a buscar o entendimento quando uma discussão se apresenta.

Quem nasceu hoje

É movido pela emoção e vontade de fazer as coisas certas. A capacidade profissional é acima da média, o que fará alcançar o sucesso. Gosta de ser testado e nunca recua diante dos desafios. Impetuoso, companheiro e habilidoso.

Alerta

Os nativos de Libra passam o dia no alerta e os astros pedem cautela no trabalho. Desfavorecida todas as suas iniciativas. Evite correr riscos no setor financeiro, não gaste em supérfluos. Não queira impor suas vontades ao seu par afetivo e família.

Áries – Bom momento em família, encontrará soluções rápidas para as mudanças que quer fazer. Apoio para negócios com parentes, pode ser sociedade. Seu organismo pede um exame geral. Amor feliz. C. 725 M. 8562

Touro – Dia que terá solução dos problemas financeiros, conseguirá o dinheiro necessário para novos negócios. Vênus no seu signo oposto acelera suas ideias a novos empreendimentos. Conte com Aquário e Leão. C. 909 M. 1027

Gêmeos – Novidades no lar e chances de negócios imobiliários. Apoio da família em questão pessoal. Trabalho bastante produtivo. Sorte em jogos, sorteios e loteria. Sensualidade incrível, vem mais amor. C. 470 M. 9188

Câncer – Fase de novidades no trabalho, terá habilidade para organizar seus negócios. Diálogo fácil com a família. Elabore esta nova etapa e aproveite para viver o progresso e a paz. Amor sonhador. C. 342 M. 2216

Leão – Fase que pode se aliar às pessoas da família e acertar os problemas financeiros. Em pouco tempo conseguirá ter os lucros desejados. Período de muita sorte em todos sentidos. Seu amor está com ciúmes. C. 083 M. 3379

Virgem – O seu astral brilha trazendo destaque nos negócios. Oportunidade para usar sua inteligência e criatividade. Conseguirá o trabalho que vem buscando. Charme sedutor no amor. Paz familiar. C. 518 M. 4703

Libra – Você passa o dia no alerta, a Lua desfavorece novas ações, você só estará livre deste período amanhã às 8h23. Não decida nada relacionado com os negócios, compras e viagens. Amor em clima de paz. C. 946 M. 2964

Escorpião – O ideal hoje é programar seu alerta, que tem início amanhã cedo. Não passe dos limites, tenha paciência. Evite desavenças em seu lar e novos gastos. Amor regular. O Sol também o desfavorece. C. 891 M. 5833

Sagitário – Dia que seu astral está mais tranquilo nos assuntos domésticos. Irá resolver a maior parte dos problemas da família, até os financeiros. Seja maleável no trabalho. Vênus, desfavorece o amor. C. 734 M. 1655

Capricórnio – A fase atual indica uma rotina mais rígida com a família, procure o entendimento e não crie dificuldades. Pode ter solução de assuntos profissionais e financeiros. Amor com emoções. C. 167 M. 7340

Aquário – Dia de bons negócios com suporte de sócios ou clientes. Sucesso com as finanças. Apoio no trabalho. Disposição para ajudar pessoas da família, inclusive com dinheiro. Novo amor para os solitários. C. 653 M. 0411

Peixes – Período de mudanças nos negócios e trabalho. Esteja disposto a abrir novas frentes de ganho. Aceite apoio de Gêmeos e Leão. Pode vir dinheiro extra. Esqueça antigos problemas, logo verá o sucesso acontecer. C. 223 M. 6099

