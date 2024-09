Horóscopo do dia: quinta-feira (05.09.24)

Para o virginiano, o amor sensual não é complicado nem tão espetacular. No fundo, ele deseja encontrar uma mulher ideal, para ser a única. A virginiana hesita muito antes de se relacionar com alguém. Primeiro a pessoa tem que passar pelo teste da segurança e confiabilidade.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa intensa. Exerce forte domínio sobre as pessoas à sua volta. Apresenta uma força muito grande. Tem um modo próprio de agir. Os amigos que fizer serão para a vida toda. Penetrante, impetuoso e sonhador.

Alerta

Os nativos de Libra passam o dia no alerta e a indicação é de cuidados no campo de trabalho. Adie compras à prazo ou gastos que possam comprometer seu orçamento. No amor, controle a inconstância. Saúde em leve baixa.

Áries – A movimentação no trabalho e negócios tendem a crescer. Aproveite as oportunidades que estão aí e ganhe mais dinheiro. Novos projetos domésticos. Colaboração de sócios e familiares. Amor e paixão. C. 150 M. 3381

Touro – O período positivo traz grandes chances de resolver problemas nos negócios, trabalho e com pessoas que incomodam. Fase de horas extras, ganhe mais. Harmonia total com seu amor. Tente na loteria. C. 741 M. 4570

Gêmeos – Nesta fase pessoas da família precisam do seu apoio e atenção. Ótimo para reformar, construir e mudar de residência. Abra seu coração para o amor, Vênus esta na sua positiva quinta casa. C. 259 M. 8607

Câncer – A partir de hoje Marte passa a transitar no seu signo trazendo oportunidades de abrir novos caminhos nos negócios e trabalho. Estará mais ágil e as finanças tendem a crescer. Curta mais a pessoa amada. C. 517 M. 9768

Leão – Fase que deve se manter otimista, conseguirá acertar suas finanças e contar com entrada extra de dinheiro. Tudo em paz no seu lar e mais carinhos do seu amor. Saia para viagens e compras. C. 113 M. 0434

Virgem – Mercúrio, estará no seu signo no próximo dia 10, até lá paciência. Evite mudanças nos negócios, trabalho e na vida familiar. Nada a temer, mas é bom não passar dos limites nos gastos. Amor com proteção. C. 420 M. 2746

Libra – Período desfavorável, você passa o dia no alerta, além da Lua o desfavorecer, o Sol também não colabora. Não descuide da saúde. Excesso de trabalho pode provocar tensão. Problemas com Virgem. C. 032 M. 5022

Escorpião – Período que o excesso de trabalho pode trazer alguns distúrbios. Não desconte na família seus problemas, muita paciência. Vênus, estará no seu signo dia 24, até lá controle os impulsos e gastos. C. 998 M. 6212

Sagitário – Dia que estará de bem com a vida, ótimo humor e possibilidade de ganhar mais. Resolução de problemas no trabalho e aumento nas finanças. No amor tome a iniciativa para acertar pequenos problemas. C. 066 M. 7893

Capricórnio – Você esta com novas energias e pode sair para viagens, compras, mudanças em seu lar e no trabalho. Vem excelentes novidades. Você estará feliz com seu amor. É hora de inovações. Saúde perfeita. C. 304 M. 4425

Aquário – A influência astral deste dia indica alguns problemas com a família. Procure ter um diálogo aberto e evite o nervosismo. Trabalho e finanças bem colocados. Lute pelo seu amor que anda com ciúmes. C. 675 M. 0139

Peixes – Fase para resolver assuntos da vida afetiva e profissional com a mesma energia. Não é hora de pensar em grandes inovações, vá devagar nos negócios. A pessoa amada busca sua compreensão. C. 808 M. 1951

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM