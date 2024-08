Horóscopo do dia: quinta-feira (08.08.24)

Dos signos do Fogo, Leão é o menos impulsivo de todos, mas o que mais gosta de ser amado e admirado. Em geral, os leoninos se casam muito cedo, acreditando ter encontrado o parceiro ideal, mas isso pode se reverter em pura ilusão, que mais tarde irão lamentar. Entre tanto, o leonino é um parceiro bastante fiel, e seu casamento pode ser duradouro, ainda que não se caracterize como ideal. Por valorizar a estabilidade e o status, apreciam a relevante posição social trazida pelo matrimônio.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa independente, e procura sempre abrir seus próprios caminhos. Está em constante aprendizado. Sua personalidade magnética o fará se destacar no mundo profissional e pessoal. Ativo, inteligente e com bom coração.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta e a indicação é de cuidados, a Lua traz mudanças no seu humor. As inovações devem ser deixadas para um período positivo, principalmente no trabalho. No amor, controle o ciúmes. Saúde neutra.

Áries – Fase que ousadia e garra não devem faltar, com isso os negócios e trabalho fluem. Sua força diante dos problemas será notável. Em alta novos projetos incluindo os da família. Amor com ciúmes. C. 348 M. 9274

Touro – Dia que terá facilidade para resolver os problemas do lar. O seu dinamismo surpreenderá. Chances de contar com novidades financeiras, que estão por acontecer. Dê mais atenção ao seu amor. C. 286 M. 0941

Gêmeos – O seu planeta Mercúrio, esta retrogradando, e com isso os negócios e trabalho irão mais devagar. Não pense negativamente, continue com seus projetos. Amor pedindo mais participação. Família em paz. C. 892 M. 7529

Câncer – A sua relação de trabalho esta em alta, novas oportunidades de melhorar os ganhos. Conte com apoio da família. Solução de problemas da área financeira, mais dinheiro na conta. Amor excitante. C. 161 M. 2604

Leão – Os maiores problemas do período ficaram para traz. As finanças estão promissoras. Colabore com pessoas da família. Saúde boa e vontade de sair da rotina, pode ser visitas e compras. Amor excitante. C. 501 M. 8467

Virgem – Você ainda tem pela frente um período de cuidados especiais com a saúde e coma a família. Não deixe a irritação tomar conta da vida afetiva. Evite novos gastos e conserve o trabalho. Cuide da ansiedade. C. 013 M. 1182

Libra – O dia é de alerta, portanto evite as mudanças de humor e não discuta com ninguém, muito menos com a pessoa amada. Adie novos gastos e cobrança da família. A falta de tolerância pode prejudicar o trabalho. C. 599 M. 4736

Escorpião – O período será bem tranquilo e o bom aspecto do Sol, traz o sucesso nos seus negócios. Apenas evite novos gastos e dê apoio aos que estão ao seu lado no trabalho. Alegrias com a família. C. 978 M. 5089

Sagitário – A influência positiva de Júpiter e Marte no seu signo oposto é sinal de sucesso nos negócios, trabalho e lar. Boa comunicação com pessoas com as quais quer negociar. Amor com atritos. C. 207 M. 1310

Capricórnio – Fase que deve se preparar para levar adiante projetos e negócios que estão parados. Use corretamente seus instintos e perceberá onde esta o sucesso. Solte a sensualidade. Em alta, viagens e compras. C. 125 M. 0658

Aquário – Dia que deve buscar apoio para os projetos financeiros. Conte com Leão e Gêmeos. Dê mais liberdade ao seu coração e viva melhor com seu amor. A saúde esta equilibrada, pode sair da rotina. C. 508 M. 9572

Peixes – Período que sua confiança esta renovada, você sente que os projetos de trabalho e negócios encontram respaldo. Com determinação conseguirá harmonizar as relações familiares. Evite exageros alimentares. C. 034 M. 9897

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM