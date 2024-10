Horóscopo do dia: quinta-feira (10.10.24)

Libra é um signo que valoriza a paz acima de tudo e todo custo. É também bastante honesto, o que o torna uma companhia apreciada por todos que o cercam, sempre dispostos a buscar o entendimento quando uma discussão se apresenta. Para que não se fira profundamente, evite envolver-se com pessoas vulgares, rudes e isentas de tato social.

Quem nasceu hoje

Sua vida será marcada pelo sucesso em todos os campos de atividades. Trabalhador incansável alcançará o sucesso cedo na vida. A lealdade é uma de suas maiores virtudes. Correto, inteligente e companheiro.

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta e devem manter a rotina no trabalho. Gastos somente de primeira necessidade. Procure ficar fora de discussões, principalmente com a pessoa amada. Não se exceda nas exigências.

Áries – Marte seu planeta, transita na sua quarta casa astral, trazendo oportunidade de negociar com imóvel e pensar em mudar de residência. Apoio emocional do seu amor e família. Em alta decisões financeiras. C. 509 M. 1593

Touro – O período traz bons contatos nos negócios, maior tranquilidade no trabalho e crescimento financeiro. Sucesso com o público e sorte em jogos. O único desafio deste dia será cuidar da saúde. Pense num regime. C. 786 M. 6930

Gêmeos – A fase é positiva na profissão e negócios. Proteção nos assuntos judiciais. Trabalho bem colocado, mas não dispense ajuda nos projetos. Amor com apoio e muita paixão. Tente na loteria. C. 968 M. 2316

Câncer – Dia positivo para tratar de questões domésticas, incluindo compras para o lar. O trabalho esta em fase de tranquilidade, pode esperar colaboração. Cuide da saúde, pratique esporte ou caminhada. C. 147 M. 7288

Leão – O momento é gratificante em termos profissionais, terá oportunidades com viagens, compras, cursos e novos negócios. Você caminha para o sucesso. Boas iniciativas ligadas ao lar. Amor poderoso. Tente na loteria. C. 759 M. 4162

Virgem – Dia que deverá resolver problemas da família, e contar com a solução de assuntos financeiros. Ótima relação com sócios e superiores se for empregado. Harmonia com seu amor. C. 624 M. 3859

Libra – O Sol no seu signo favorece a relação profissional e atividades criativas. Chances de melhor as finanças. Boa atuação para compras, encontro de amigos e para viver bem com a pessoa amada. C. 712 M. 9723

Escorpião – Nesta fase você deve ter paciência, encarar os problemas e resolver um por um, principalmente os ligados à família. Evite novos gastos, equilibre os negócios e trabalho. Dê atenção ao seu amor. C. 021 M. 8040

Sagitário – A Lua esta no seu signo e você pode aguardar maior sintonia com a família. O trabalho e negócios pedem paciência e rotina, não mude nada. Evite o isolamento afetivo, Vênus não protege o setor amoroso. C. 277 M. 1566

Capricórnio – Você passa pelo alerta e deve ficar na rotina. Cuidado com qualquer tipo de exigência com a família e no setor de trabalho. Desfavorável para viagens, compras e mudanças no lar. Amor instável. C. 399 M. 0378

Aquário – O seu dia será de progresso e os negócios fluem para o sucesso e renovação de novos projetos. Terá aprovação de todos envolvidos na profissão. Boa sintonia no amor. Positivo para viagens e compras. C. 835 M. 5408

Peixes – A fase é de muito trabalho e sua concentração nas obrigações será o respaldo para o sucesso. Boa comunicação com a família, apenas terá que dar mais apoio a Virgem e Gêmeos. Amor correspondido. C. 883 M. 7691.

