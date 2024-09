Horóscopo do dia: quinta-feira (12.09.24)

Compradores conscienciosos, os virginianos sabem quais as marcas oferecem os melhores produtos pelos menores preços e são sempre muito cuidadosos com aquilo que consomem. São o tipo de pessoas que lêem as mais miúdas letras das embalagens, rejeitando os produtos que não estejam dentro das especificações.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de bom coração. Procura sempre o lado positivo da vida. De forte personalidade, seguirá seu próprio curso profissional e pessoal. Está sempre ajudando os mais necessitados. É livre, bem-disposto e arrojado.

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta a e a indicação é de cuidados com o trabalho. Procure manter os gastos dentro do orçamento. No amor, evite o isolamento, dê atenção as necessidades do seu amor. Saúde neutra.

Áries – Dia para realizar compras, acertar viagens e marcar consultas médicas. Você está mais alegre o que ajuda a organizar a vida profissional e financeira. Vênus, na sua sétima casa traz amor. Cuide da alimentação. C. 742 M. 8478

Touro – A sua força de vontade e o otimismo devem fazer a diferença quando o assunto for negócios e trabalho. Fase que só tem a ganhar com mudanças. Pode iniciar novos projetos profissionais. Amor com paixão. C. 223 M. 7781

Gêmeos – Você está um tanto nervoso e exigente o que deve refletir no lar. Evite qualquer tipo de cobrança a família. O amor vem mudanças e novos compromissos. Seu organismo está em ordem. Não viaje. C. 097 M. 9056

Câncer – Fase para ampliar os negócios e trabalho. O crescimento profissional esta aí, vá em frente. Pode enfrentar alguns problemas com a família. Dê mais espaço ao seu amor. Saia para compras. Cuide da saúde. C. 427 M. 3599

Leão – Período que deve ter paciência com pessoas do trabalho. Não pense em mudar os negócios. Marte, o desfavorece. Não discuta com Capricórnio e Câncer. Amor com carinhos. C. 831 M. 5302

Virgem – Você tem a seu favor o Sol no seu signo além de Vênus equilibrando o amor e as finanças na sua segunda casa. A determinação em acertar os problemas do trabalho trará bons resultados. Amor suave. C. 379 M. 0248

Libra – Nesta fase você sente o peso de suas responsabilidades no seu lar e no trabalho. Não espere colaboração, pelo contrário é você quem precisará dar apoio a todos. Seu amor vem com carinhos. C. 087 M. 9606

Escorpião – O momento pede que se acalme e não espere colaboração da família e do seu amor. O clima pode ser difícil. Use sua força de vontade para não criar problemas. Vênus, estará no seu signo dia 24. C. 654 M. 8012

Sagitário – A Lua esta no seu signo e, com isso você se sente livre para solucionar problemas no lar. Pode sair para compras domésticas. Acertos financeiros para os que estão negociando imóvel ou carro. C. 191 M. 3867

Capricórnio – Você passa pelo alerta e na medida do possível deve ficar na rotina. Adie viagens, compras e decisões financeiras. Procure dialogar com seu amor e não faça exigências. Se alimente sem exageros. C. 908 M. 2953

Aquário – Dia que esta pronto para colaborar com familiares, inclusive dando apoio financeiro. O seu trabalho pede mais criatividade. Intuição forte no seu caso de amor. Relaxe, você resolverá tudo com tranquilidade. C. 869 M. 1138

Peixes – Nesta fase deve se soltar mais e ser criativo nos negócios. Terá apoio que busca inclusive se for empregado. Situação financeira equilibrada. Organize a vida familiar e abra espaço para alguns parentes. C. 518 M. 6624

