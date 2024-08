Horóscopo do dia: quinta-feira (15.08.24)

Mesmo os leoninos que possuem poucas características associadas a seu signo conseguem demonstrar um certo orgulho em sua compleição física. Algo em seu jeito de andar parece transpirar uma dignidade real. Já os representantes mais típicos deste signo não têm o menor receio de mostrar seus atributos físicos.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa que tem força inesgotável. Sua auto confiança irá levá-lo ao sucesso com uma rapidez incrível. Para esse nativo o trabalho é o caminho da realização. Deve buscar o contato com a natureza para recarregar as energias. Intenso, sincero e livre.

Alerta

Os sagitarianos ficam no alerta até às 14h52, e a rotina é o mais aconselhado durante este período. Não se deixe levar pelas suas inseguranças. Após esse horário os cuidados serão dos capricornianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Dia positivo para resolver alguns assuntos financeiros. A tarde estará mais voltado a novos trabalhos e negócios. Seja rápido em suas decisões. Dê mais atenção ao seu amor. Tente na loteria. C. 795 M. 9462

Touro – A influência do Sol na sua quarta casa indica solução de problemas domésticos, chances de renovar a decoração. Sucesso em negócios ligados a imóveis, compra, venda ou reforma. Apoio do seu amor. C. 830 M. 3889

Gêmeos – Você esta um tanto exigente com a família, realmente não existem problemas graves, apenas situações do dia-a-dia. Domine seus impulsos. Trabalho e finanças numa boa. Amor em fase de espera. C. 427 M. 2794

Câncer – Fase que não tem do que se queixar, todos colaboram com seu sucesso e o trabalho ganha mais equilíbrio. Pode receber ajuda da família e resolver questões que estão tirando seu sono. C. 118 M. 5609

Leão – A fase indica que sua realização financeira depende mais do seu trabalho do que da ajuda dos outros. Uma posição astral positiva esta se formando e você conquistará fácil o que busca. Amor com participação. C. 569 M. 6011

Virgem – O Sol desfavorece até o dia 22, não crie problemas ou se magoe com ninguém. Domine suas energias e, espere que logo receberá muita paz, saúde e progresso. Não saia da rotina. C. 982 M. 0943

Libra – Nesta fase o ideal é planejar e organizar a sua vida financeira e profissional, não esquecendo de buscar o equilíbrio com a família. Daqui uns dias o Sol o desfavorecerá. Cuide da saúde. C. 191 M. 8263

Escorpião – Dia de ótimas energias astrais, seu otimismo e simpatia estão exaltados. Saia da rotina com novos negócios, viagens e compras. Condições para resolver crise amorosa provocada por divergência familiar. C. 302 M. 7172

Sagitário – Você acorda no alerta, mas com o passar das horas perceberá que esta mais tranquilo. Pode sair para negociar e buscar apoio da família. A partir das 14h52 a Lua o favorecerá. Surpresas do seu amor. C. 259 M. 5537

Capricórnio – Seu dinamismo vai surpreender, principalmente no trabalho. As mudanças e organização estão na pauta do dia. Mas, com o passar das horas se sentirá esgotado. Seu alerta começa às 14h52. C. 624 M. 4756

Aquário – Suas relações de trabalho estão protegidas, você passa a todos muita força espiritual. Oportunidades de ganhar mais, acertar o trabalho e ter apoio. Conseguirá solucionar negócios da família. C. 073 M. 9302

Peixes – Você terá um bom dia e deve tirar proveito das boas indicações no trabalho. Novas conquistas financeiras e resultados até inesperados. Aceite apoio de Virgem e Áries. Evite frituras e bebidas. C. 746 M. 1428

