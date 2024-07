Horóscopo do dia: quinta-feira (18.07.24)

Um canceriano típico é sensível, gentil e simpático, com desejo de educar e cuidar das pessoas, o que se expressa em casa e com a família. Esse é considerado o lado “suave” da sua personalidade, enquanto o lado “duro” é empreendedor, astuto e seguro. Quando estão afinados com sua própria natureza, são intuitivo, criativos e engenhosos, e sabem qual é o melhor momento para procurar as outras pessoas ou para se refugiar em si mesmos em busca de apoio.

Quem nasceu hoje

Está sempre a procura de novos objetivos profissionais e pessoais. A família é parte importante no seu sucesso. A sinceridade é o ponto forte desse nativo, o que fará ter muitos amigos. É alegre, franco e formador de idéias.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina nos negócios e trabalho. Evite entrar em confronto com as pessoas á sua volta. No amor, cuidado com palavras ásperas. Dê atenção à saúde que perde energia.

Áries – Dia que deve colaborar com a família e dizer as coisas com mais amabilidade. O trabalho e negócios estão bem equilibrados. Saúde com novas energias. Bom para decisões financeiras. Amor com charme. C. 710 M. 8255

Touro – Esta fase prepara você para novas etapas no trabalho. Não se sinta inseguro, esta tudo bem. A família participa de suas decisões. Chances de compras e viagens. Amor sem problemas, mais paixão. C. 339 M. 6867

Gêmeos – Período que se sente preparado para inovar nos negócios e trabalho. Lucros estão a caminho. A família dá carinhos e seu amor vem com mais paixão. Evite exageros alimentares, faça caminhadas. C. 195 M. 3607

Câncer – Fase que deve ser determinado na busca de suas relações profissionais. Novidades a caminho no lar. Vênus, traz amor e dinheiro. Humor excelente. Colabore com Libra e Peixes. Tente na loteria. C. 685 M. 4370

Leão – Você sente que há novidades no ar e que as chances de sucesso profissional e financeiro, é questão de dias. Se programe para resolver os problemas atuais. Amor equilibrado. C. 042 M. 7421

Virgem – O contato com novos negócio trarão a certeza que não deve sair dos limites. Procure resolver os problemas do trabalho, evite qualquer tipo de mudança. Dê atenção à família. Não saia do orçamento. C. 804 M. 0939

Libra – Dia tranquilo com a família que o favorece em termos financeiros. Relaxe e vá em busca de novos negócios e decisões de parcerias comerciais. A pessoa amada precisa de atenção. Saúde equilibrada. C. 763 M. 1185

Escorpião – Você tem um bom dia. Novos horizontes nos seus negócios e trabalho que podem mudar o rumo trazendo apoio de sócios e até familiares. Vênus, traz a colaboração da pessoa amada. C. 291 M. 9773

Sagitário – Você passa o dia no alerta, a Lua traz algumas apreensões nas finanças e negócios. Não conte com ninguém e nada de confidências. Cuide da saúde. Evite viagens, compras e mudanças no lar. C. 078 M. 3844

Capricórnio – Dia de muito trabalho, com chances de novos negócios, compras e decisões financeiras. Colabore com a família e sócios. Fase de energias em alta. Mantenha o otimismo no amor. C. 856 M. 5598

Aquário – Fase que suas numerosas qualidades agradam e muito as pessoas ao seu redor. Receberá carinhos da família. Crescimento rápido dos negócios. Ceda um pouco na relação afetiva. Finanças ótimas. C. 629 M. 5017

Peixes – Período que não deve se preocupar tanto com o trabalho, esta tudo bem. Fase em que você esta em sintonia com sua família. O romantismo toma conta do seu relacionamento. Sucesso financeiro. C. 417 M. 0432

