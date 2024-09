Horóscopo do dia: quinta-feira (19.09.24)

Hesitante e com forte tendência a se subestimar, o virginiano custará a fazer amigos. É que ele parece ser mais frio do que realmente é, e sua crítica ferina também ajuda a afastar as pessoas. No entanto, é um amigo agradabilíssimo: gentil, delicado e amável, jamais esquecerá o seu aniversário.

Quem nasceu hoje

Terá uma grande facilidade para trabalhar com o público, já que a flexibilidade é uma de suas maiores virtudes. Sabe se adaptar a qualquer lugar. É um ótimo administrador, o que fará se destacar no mundo profissional. Inteligente, flexível e verdadeiro.

Alerta

Os arianos ainda passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina. Adie mudanças no trabalho. Gastos somente de primeira necessidade. Utilize o bom senso para evitar discussões com a pessoa amada e família. Saúde neutra.

Áries – O dia é de alerta, alguns imprevistos podem ocorrer no trabalho e negócios. Evite qualquer tipo de mudança e assinatura de documentos. Defenda seus direitos sem ser agressivo. Problemas de enxaqueca. C. 509 M. 6274

Touro – Você conseguirá leva a bom termo os negócios. Podem acontecer mudanças no trabalho. Conte com o melhor em termos financeiros. Disposição para compras e viagens. Amor com gentilezas. Tente na loteria. C. 040 M. 7606

Gêmeos – Dia que deve resolver os assuntos domésticos. Poderá contar com Leão e Peixes. Mantenha-se calmo, tudo está bem. Muita compreensão da pessoa amada e acerto de antigos problemas. Saúde boa. C. 388 M. 5801

Câncer – Fase que terá grandes ideias para melhorar as finanças e pensar em novos negócios e acordos. Positivo para compras, viagens e decisões na área doméstica. Valorize mais a pessoa amada. C. 578 M. 8097

Leão – Neste período conseguirá resolver as questões financeiras e abrir novas frentes de trabalho. A família transmite segurança. Emotividade solta no seu caso de amor. Não crie problemas com Peixes e Áries. C. 191 M. 0829

Virgem – Você passa por excelentes mudanças no negócios, tudo o que planejou agora começam a acontecer. Sol e Mercúrio, abrem espaço para sua felicidade no lar, amor, saúde, trabalho, enfim é só aproveitar. C. 827 M. 9985

Libra – Nesta fase você deve se organizar para usufruir deste período positivo. Seja objetivo nos planos materiais. Poderá receber convites para sociedade ou parceria. Proteção da família. O amor vem com tudo. C. 918 M. 2466

Escorpião – Você esta a um passo de entrar na fase desfavorável, o que pede atenção com os negócios, vida familiar e afetiva. O ideal é só se organizar. Não sofra por antecedência e lute pelo melhor. C. 169 M. 7674

Sagitário – Você terá um período bem tranquilo e feliz nos negócios e vida familiar. Os amigos e pessoas que trabalha transmitem segurança e paz. Clima propício para cuidar da saúde. Amor alegre e com paixão. C. 096 M. 4547

Capricórnio – Dia positivo para compras, início de negócios e solução de problemas da família. A sua força de pensamento e participação na vida da pessoa amada serão a alavanca para a felicidade. C. 624 M. 3312

Aquário – Haverá possibilidade de acertar novos trabalhos e conquistar o equilíbrio financeiro. A família continua preocupando, procure colaborar. O amor esta no ar, se acerte se existe mágoa. C. 233 M. 6158

Peixes – A Lua esta no seu signo e você terá importantes decisões para tomar no trabalho. Pode iniciar mudanças para melhorar seus ganhos. Novo impulso no amor. Paixão por Gêmeos ou Virgem. C. 455 M. 5730

