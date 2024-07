Horóscopo do dia: quinta-feira (25.07.24)

Quando o leonino se apaixona, é leal e constante no amor, e pode chegar a sentir as mais fortes emoções. É caloroso, ardente e sensual. Mas, sofre muito se não for atendido nos seus afetos. Gostará de uma companhia intelectual, alguém que possa admirar. É ciumento e também gosta de ser admirado e se sentir desejável. Para conquistá-lo, basta adulá-lo com carinhos e elogios, pois é muito vulnerável e isso.

Quem nasceu hoje

Estará sempre rodeado de bons e fiéis amigos. As causas sociais exercem grande influência neste nativo. Tem uma imaginação fértil, e está sempre inventando coisas novas. É o amigo para todas as horas. Reflexivo, inteligente e entusiasmado.

Alerta

Os piscianos ficam no alerta até às 11h53, e a rotina é o mais aconselhável enquanto durar esta fase negativa. Evite desavenças com pessoas ligadas ao seu trabalho. Após esse horários os cuidados serão dos arianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Você acorda bem, mas com o decorrer das horas estará tenso. A Lua O desfavorecerá a partir das 11h53. Se Programe para passar o alerta com equilíbrio. Adie compras e viagens. Amor exigente. C. 508 M. 7365

Touro – Fase que estará entusiasmado e criativo no trabalho e negócios que crescem rápido. Sucesso para iniciar parcerias. Bons momentos com a família. Seu amor anda com ciúmes, se cuide. Saúde perfeita. C. 353 M. 6402

Gêmeos – Período de alegrias no lar, conseguirá resolver os problemas financeiros. Bons momentos em família. Saúde com energia. O trabalho e negócios caminham para o progresso. Amor otimista. C. 782 M. 8837

Câncer – Disposição não faltará para acertar os problemas da família. Você se relaciona melhor com as pessoas a sua volta. Positivo para acordos financeiros. Trabalho em alto astral. Amor com paixão e ajustes. C. 845 M. 1216

Leão – O Sol no seu signo abre as portas do sucesso, da paz e saúde. Use seu potencial no amor, isto é acerte a sua convivência afetiva. Chances de organizar os negócios. Concentre-se nas finanças, vem novidades. C. 414 M. 9783

Virgem – Fase que estará mais crítico e poderá criar problemas com pessoas da vida profissional. Seja paciente e controle as emoções. Será preciso de muita diplomacia para não perder seu espaço ao lado da família. C. 131 M. 5648

Libra – Você terá bons momentos no lar, e passa a todos uma grande energia de paz. O trabalho e negócios caminham estáveis. Continue dando mais atenção à pessoa amada, que pode estar com problemas de saúde. C. 957 M. 3726

Escorpião – O ideal é reservar algumas horas do dia para sair da rotina e resolver problemas da família. Dê apoio a Leão, Áries e Peixes. O sucesso esta presente no trabalho. Pode sair para negociar. Amor ideal. C. 620 M. 2958

Sagitário – Você acorda tenso com os problemas familiares que esta enfrentando. Conseguirá organizar tudo, é só evitar a ansiedade. Não é hora de grandes investimentos. Controle as finanças. Amor equilibrado. C. 591 M. 7240

Capricórnio – Dia que terá energia de sobra para resolver os assuntos financeiros e ter um bom rendimento. A família dá mais atenção aos assuntos domésticos. Amor com carinhos. Saúde boa. C.268 M. 0571

Aquário – Fase que esta tranquilo para decidir alguns dos negócios da família. Seu apoio será importante para o crescimento financeiro. Boas novas no lar. Pode receber proposta de trabalho. Amor exigente. C. 036 M. 4109

Peixes – Você ainda acorda no alerta e deve adiar negócios, decisões, compras e viagens. A lua passa a transitar no seu signo a partir das 11h53. A tarde já estará tudo bem. Saúde com novas energias. C. 879 M. 1094

