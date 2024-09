Horóscopo do dia: quinta-feira (26.09.24)

Libra possui grande sintonia para com os temas que envolvam a harmonia e a estética, sabe apreciar como ninguém um concerto musical, uma exposição de arte e quaisquer atividades que tragam um apelo à sua sensibilidade. O contato com a natureza é outra de suas motivações básicas, esteja sempre disposto a caminhadas e excursões pelos campos e pelas montanhas.

Quem nasceu hoje

Gosta de agir diretamente nos problemas. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Muito criativo, irá se destacar na carreira que escolher. Leal, impetuoso e carismático.

Alerta

Os nativos de Câncer ficam no alerta até às 19h48, e a indicação é para ter cuidados durante este período no trabalho e vida pessoal. Após este horário os cuidados serão dos leoninos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Vênus, na sua oitava casa, indica mudanças no seu caso de amor, mesmo que seja casado. Não abuse das boas energias e seja mais carinhoso e prestativo. O trabalho traz satisfações financeiras. C. 789 M. 2922

Touro – Nesta fase você esta um pouco tenso, e precisará colocar mais energia nos negócios. Conte com apoio e entrada extra de dinheiro. Seja flexível e organize o trabalho. Lar com paz. Amor com paixão. C. 818 M. 7081

Gêmeos – Dia que deve concentrar suas energias no trabalho e negócios. Equilíbrio com o dinheiro e nas contas. A vida amorosa esta cheia de segredinhos. Novidades em novos compromissos profissionais. C. 377 M. 8145

Câncer – Você ainda acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 19h48. Aposte no sucesso e se organize para uma fase melhor. Adie viagens, compras, visitas e mudanças no lar. Cuide da saúde. C. 194 M. 4403

Leão – As influências dos astros trazem um bom dia. Terá o apoio para melhorar o trabalho e os negócios. Com garra e determinação encontrará o que precisa para ter sucesso. A partir das 19h48 entrará no alerta. C. 025 M. 1670

Virgem – O céu esta cheio de boas energias. Irá se sentir mais firme para tomar decisões na área dos negócios. Bom astral para ganhar dinheiro. Dê o melhor de si também nos assuntos da família. Amor sensível. C. 650 M. 5567

Libra – O foco de suas atenções estarão voltadas para mudanças profissionais e financeiras. Saberá se ajustar as novidades da família. Alto astral para iniciar e organizar novos negócios. Viagens e acertos afetivos. C. 534 M. 9756

Escorpião – Você precisará entender que este período é cheio de problemas da família, não leve tudo ao pé da letra. Encare os fatos com descontração e não discuta. Um exame geral vai bem. Vênus equilibra o amor. C. 466 M. 3693

Sagitário – Você sente que a pessoa amada esta mais exigente com possibilidade de discussões e gastos força do orçamento. Não se magoe e viva com equilíbrio. Organize o trabalho. Apoio da família. C. 278 M. 1209

Capricórnio – O dia é benéfico para se relacionar e manobrar as coisas ao seu favor. Positivo para negócios imobiliários, compra de automóvel e ampliar os ganhos com parcerias. Amor com estímulos. C. 921 M. 2814

Aquário – Você sente que esta tudo bem e pode usufruir de bom movimento nos negócios, acertos no trabalho e contar com melhoria financeira. Ótimo para viver um grande amor. Novo impulso nas mudanças no seu lar. C. 706 M. 0438

Peixes – Período que deve que ser mais objetivo e menos ansioso com as mudanças na profissão, incluindo os negócios. O seu amor precisa de mais atenção e companhia. Entrada de dinheiro. C. 443 M. 6385

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM