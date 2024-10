Horóscopo do dia: sábado (12.10.24)

A criança de Libra é alegre e amistosa, devendo ser orientada, pois sabe fazer charminho e conseguir dos adultos tudo o que deseja. Apelando para o bom senso a criança de Libra aprenderá a raciocinar e a dominar seus impulsos. Seus pais devem lembrar-se que a elas tem uma natureza parecida com o bumerangue, reagindo com força redobrada. Recebendo bondade, será meiga; recebendo agressividade, será agressiva.

Quem nasceu hoje

Coloca sua marca pessoal em tudo o que faz. cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Tem uma maneira própria de ser, o que fará ser o centro das atenções. É decidido, inteligente e arrojado.

Alerta

Os aquarianos passam o sábado no alerta e a indicação é a de rotina. Gastos somente de primeira necessidade. No amor, controle o ciúmes, ou poderá discutir com seu par afetivo. Se puder fique em casa descansando. Viagens neutras.

Áries – Quase sempre trata-se de uma criança dinâmica. Pode sofrer pequenos acidentes por ser impetuosa, as consequências na maioria das vezes são mínimas. É amorosa e ama muito a família e todo mundo. C. 883 M. 0195

Touro – É uma criança firme nos seus propósitos, mostra uma forte tendência para trabalhar muito cedo na vida. Querer influenciá-la não dá bons resultados. Apesar de sua teimosia, sabe ser adorável. C. 739 M. 5540

Gêmeos – Ative sua imaginação dê o que fazer. Desde a mais tenra idade, discute e conversa sobre os assuntos mais diversos. Mas cuidado ao lidar com ela, é extremamente sensível e mutável. C. 956 M. 4084

Câncer – Poderá ter problemas com essa criança. Ela pode ser afetuosa, amável e, de repente, se tornar incomunicável, levantando barreiras entre você e ela. Necessita ser bem compreendida, pois é muito tímida. C. 442 M. 8630

Leão – Ela gosta de ser notada! Essa criança é geniosa e temperamental. Características que devem ser contidas, pois ela não obterá a estima que deseja se desenvolver a tendência para o exibicionismo. C. 197 M. 3858

Virgem – Criança que enfrenta a realidade com firmeza. Até mesmo nas relações sociais já é um tanto madura, desde cedo tem noção das coisas práticas da vida. Não deixe de lhe dar carinho. Alerta até às 21h23. C. 320 M. 1419

Libra – Essa criança nota tudo que é belo e agradável. Afaste dela tudo o que é grosseiro e antipático. Ao mesmo tempo, procure mostrar que é preciso raciocínio e trabalho para enfrentar as dificuldades. C. 948 M. 6162

Escorpião – Os dotes dessa criança são usados precocemente e de forma enérgica. Tem forças dinâmicas trabalhando em suas emoções no seu cérebro. Seu gênio é forte, e quando parte para a briga, muito cuidado. C. 402 M.9329

Sagitário – Aqui esta uma criança de sorte, que é regida por Júpiter. Ela vai ao encontro da vida com espírito alegre, munida de um grande entusiasmo, achando que este mundo é ótimo. É realmente adorável. C. 612 M. 7953

Capricórnio – Essa criança tem uma mistura de solenidade e doçura. Logo nos primeiros anos, se concentra em brincadeiras de natureza construtiva. Com carinho, e papo aberto, pode-se obter muitas coisas boas dela. C. 173 M. 3209

Aquário – Não se aflija quando ver essa criança com olhar distante, achando que não ouviu suas palavras. Ela esta vislumbrando um magnífico futuro, não só para ela; engloba as pessoas as quais quer muito. C. 561 M. 1675

Peixes – Essa criança nasceu para se mover devagar através das realidades do mundo. É um pouco misteriosa. Com muito jeito, você deverá colocá-la diante da realidade, mas sem traumas. Use o bom senso. C. 725 M. 5731

