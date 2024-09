Horóscopo do dia: sábado (14.09.24)

A pessoa com ascendente Virgem é: analítica, crítica e criteriosa. Por ser observador, percebe nas entrelinhas. Tem um lado artesanal, natureza. Mas, tem também um lado técnico, uma mente computadorizada, pois registra e ficha todas as informações que recebe.

Quem nasceu hoje

Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.

Alerta

Os aquarianos passam o sábado no alerta e os astros indicam a rotina como o melhor caminho durante este período negativo. Cuidado com negócios duvidosos. Evite ser possessivo com a pessoa amada e família. Saúde em baixa.

Áries – Poderá fechar associações vantajosas. Cumplicidade e sintonia estarão presentes no seu relacionamento afetivo. A família apoia suas idéias de mudanças. C. 229 M. 0518

Touro – Sinal aberto para alcançar o sucesso. Fase em que deve aproveitar sua comunicação. Pode contar com os amigos no final de semana. No amor, você esta pronto para arrasar. C. 984 M. 2860

Gêmeos – Os astros assinalam uma fase positiva. Mantenha o foco nos objetivos. Aproveite o final de semana para se divertir com seu par afetivo e família. C. 098 M. 4249

Câncer – Fase em que você esta com tudo para alcançar os objetivos. Entrada extra de dinheiro deve a equilibrar o setor financeiro. Você e seu par afetivo viverão momentos de cumplicidade. C. 473 M. 7731

Leão – O período é de muito sucesso. Excelentes perspectivas financeiras. Conte com ajuda dos amigos. Fortes emoções com seu par afetivo. Pode iniciar mudanças em seu lar. C. 840 M. 3087

Virgem – Os astros acenam com a oportunidade de crescimento. Favorável para acertar as finanças. A vida afetiva vai estar de vendo em popa. Viagens e passeios favorecidos. C. 562 M. 2421

Libra – O momento pede mais analise do que euforia no setor de trabalho. O diálogo será importante para manter a harmonia com seu par afetivo e família. Aproveite o final de semana para descansar. C. 389 M. 0708

Escorpião – Os astros indicam ponderação, principalmente no trabalho. Coloque as finanças em dia e não corra riscos. Tire um tempo para ficar com seu par afetivo e família. Não descuide da saúde. C. 512 M. 9943

Sagitário – Aproveite ao máximo que esta bem posicionado para solidificar o campo de trabalho. Seu charme esta arrasando, aposte numa conquista. Pode tentar em jogos. Viagens e passeios favorecidos. C. 632 M. 5175

Capricórnio – Os astros indicam vitórias nos seus projetos. Associações têm tudo para emplacar. No amor, boa fase para curtir a pessoa amada. Aceite convites para estar com a família no final de semana. C. 945 M. 7656

Aquário – Você passa o dia no alerta e os astros recomendam rotina. Cuidados com gastos fora do orçamento. Não tome decisões de cabeça quente. Procure ser discreto com seu par afetivo. C. 706 M. 3094

Peixes – O período é positivo, negócios que estavam parados ganham apoio. Abra-se com seu par afetivo. Chances em jogos e sorteios. Não deixe de se divertir, saia para encontros de amigos. C. 893 M. 6330

