Horóscopo do dia: sábado (17.08.24)

Dos signos do Fogo, Leão é o menos impulsivo de todos, mas o que mais gosta de ser amado e admirado. Em geral, os leoninos se casam muito cedo, acreditando ter encontrado o parceiro ideal, mas isso pode se reverter em pura ilusão, que mais tarde irão lamentar. Entre tanto, o leonino é um parceiro bastante fiel, e seu casamento pode ser duradouro, ainda que não se caracterize como ideal. Por valorizar a estabilidade e o status, apreciam a relevante posição social trazida pelo matrimônio.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa extremante inteligente o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. É o patrono dos injustiçados. Inteligente, competente e rigoroso.

Alerta

Os capricornianos ficam no alerta até às 18h46, e os astros aconselham não correr riscos durante este período. Não exagere nos gastos. Após esse horário os cuidados serão dos aquarianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Você esta com tudo e deve aproveitar para ganhar um dinheiro extra. No amor, evite guardar segredos da pessoa amada. Tire um tempo do final de semana para um passeio. Chances de ganhos em jogos. C. 181 M. 2808

Touro – Nada conseguirá segurar sua vontade de vencer. Novidades no setor doméstico. Resolva suas diferenças com seu par afetivo. Organismo em ordem. Viagens e passeios favorecidos. C. 298 M. 9475

Gêmeos – Concretize negócios que estão parados. Pode programar compras ou mudanças em seu lar. Aproveite para fazer um programa com seu amor. Final de semana tranquilo ao lado da família. C. 467 M. 7651

Câncer – Você vai realizar muito dos seus objetivos. Demonstre carinhos e alegria com todos à sua volta. Bom astral com a família e amigos. Surpreenda seu amor, faça uma viagem ou passeio no final de semana. C. 403 M. 1137

Leão – O Sol no seu signo indica que você deve aproveitar para equilibrar o andamento do seu trabalho. No amor, pode expor seus sentimentos sem medo. Viagens e passeios favorecidos. C. 842 M. 2916

Virgem – Pode dar sequência em projetos que visem melhorar o ambiente familiar. Os astros pedem bons pensamentos. Abra seu coração e deixe a emoção falar mais alto. Final de semana neutro. C. 106 M. 7452

Libra – Você tem um dia para inovar e alcançar os objetivos. Favorável para compras de uso pessoal e doméstico. Curta a boa energia desta fase ao lado da pessoa amada. Tudo certo no final semana. C. 928 M. 3089

Escorpião – A fase é indicada para iniciar projetos por conta própria ou investir em sociedades. Positivo para fazer mudanças na sua casa. Aproveite o final de semana para acertar seu relacionamento. C. 076 M. 6545

Sagitário – Não perca as oportunidades que estão se abrindo. Melhora nas finanças. Uma paixão pode estar a caminho se você estiver sozinho. Chances de ganhos em jogos. Saúde ótima. Pode sair para se divertir. C. 314 M. 4693

Capricórnio – Você fica no alerta até às 18h46, e deve manter a rotina enquanto estiver neste período negativo. Pegue leve com seu par afetivo. Saúde em baixa. Á noite tudo volta ao normal. C. 495 M. 0260

Aquário – Aproveite a parte da manhã e o período da tarde para colocar em ordem todos os seus negócios. A partir das 18h46, você passará a receber a influência do alerta. Tire o final de semana para descansar, fique na rotina. C. 559 M. 8323

Peixes – Período para acertar o que esta com problemas no trabalho. Passe sua relação afetiva a limpo e vai se sentir melhor. Procure ter hábitos saudáveis na alimentação. Convide a família para uma reunião. C. 739 M. 5780

