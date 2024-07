Horóscopo do dia: sábado (20.07.24)

O nível emocional do canceriano é muito alto, e, às vezes, se mostra como uma força considerável. Os cancerianos ficarão sempre extremamente comovidos se presenciarem qualquer espécie de sofrimento alheio, e vão querer tomar alguma atitude prática a esse respeito.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de personalidade forte, e não teme tomar decisões. Os desafios fazem parte de sua vida. Esta sempre evidência. Os trabalhos que envolvam o público exercerão grande influência neste nativo. É motivado, companheiro e perspicaz.

Alerta

Os capricornianos passam o sábado no alerta e os astros pedem maior rigor com seus projetos. Adie para o começo da próxima semana os acertos e mudanças no trabalho. Não force a barra com a pessoa amada ou família. Saúde neutra.

Áries – Concentre sua energias nos seus interesses profissionais e crie condições de cumprir suas tarefas. Aproveite o final de semana para refletir sobre o que quer de sua vida afetiva. C. 127 M. 5620

Touro – Você esta com tudo nesta fase, nada conseguirá atrapalhar seu sucesso no campo profissional. Final de semana tranquilo. Não deixe dúvidas rondarem seu relacionamento afetivo, declare-se. C. 379 M. 4267

Gêmeos – O desejo de conquistar seus objetivos e ampliar os horizontes guiarão seus passos. As finanças dão sinais de melhora. Forte companheirismo na relação afetiva no final de semana. C. 505 M. 0146

Câncer – Fase em que você esta satisfeito com o trabalho. Pode tomar decisões que vem adiando. Positivo para viagens. Abuse do seu charme para conquistar a pessoa que mexe com seu coração. C. 914 M. 3145

Leão – A fase será de trabalho e o reconhecimento logo deve acontecer. Cuidado para não entrar em gastos fora do orçamento. Tire um tempo para ficar com quem gosta no final de semana. C. 092 M. 9511

Virgem – Aproveite as boas energias para recuperar o fôlego no setor de trabalho. Capriche no seu visual. Quanto mais carinho, melhor será a vida a dois. Pode sair para se divertir. C. 720 M. 1410

Libra – O dia começa repleto de boas energias. Fase em que se destacará profissionalmente. Proteção da família e amigos no final de semana. Procure estreitar o laço de amor entre você e a pessoa amada. C. 816 M. 2319

Escorpião – Demonstre determinação na hora de resolver as pendências no setor profissional. Prefira ficar ao lado da pessoa amada no final de semana. Saúde em alta. Viagens favorecidas. C. 873 M. 6274

Sagitário – Seus argumentos deverão proporcionar uma boa convivência com os colegas de trabalho. Associações tem tudo para se concretizarem. Dia em que estará muito ligado ao seu par afetivo. C. 476 M. 8993

Capricórnio – Você passa o sábado no alerta, e deve manter o trabalho na rotina. Momento desfavorável, sobretudo no aspecto financeiro. Contrariedades na vida afetiva podem gerar algumas discussões. C. 231 M. 7626

Aquário – Os astros acenam com ótimas perspectivas no trabalho. Poderá se lançar em um novo projeto. Agilize o que esta fazendo. Bons ventos sopram a favor do seu relacionamento afetivo no final de semana. C. 655 M. 2798

Peixes – Período positivo para concentrar as forças no trabalho. Com sua visão profissional conseguirá melhorar as finanças. Faça uma surpresa à pessoa amada no final de semana. Pode tentar em jogos. C. 548 M. 8342

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM