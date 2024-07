Horóscopo do dia: sábado (27.07.24)

O leonino é uma pessoa criativa e artística. Ele é impressionante, iluminada e alegre. É poderoso e tem domínio sobre as pessoas por ser um líder nato. É inteligente e bom organizador. É generoso, expansivo, extrovertido e entusiasmado. Tem coração enorme, cheio de amor e é espontâneo. É afetuoso e humano. Quando se apaixona, é leal e constante no amor, e pode chegar a sentir as mais fortes emoções. É caloroso, ardente e sensual.

Quem nasceu hoje

Conseguirá demonstrar suas idéias com extrema facilidade, pois tem o do da palavra. Será muito profissional, e atingirá o sucesso na carreira que escolher. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Desembaraçado, arrojado e elegante.

Alerta

Os arianos ficam no alerta até às 14h24, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos taurinos na vida pessoal e profissional.

Áries – Você fica no alerta até às 14h24, e a rotina é o mais prudente durante este período. Cuidado com as relações de interesse. Se agir sem pensar poderá ter problemas. A tarde tudo voltará ao normal. C. 273 M. 6781

Touro – Fase na qual não faltará criatividade para enriquecer seus planos para o futuro. Estará mais sensível no amor. A partir das 14h24, você passará a receber a influência do alerta, se cuide. C. 869 M. 9175

Gêmeos – Um clima positivo deve marcar o relacionamento com a família e amigos. Encontros estão favorecidos. Aceite convites para estar junto das pessoas que gosta. Apoio de quem ama. C. 564 M. 6015

Câncer – Poderá ter uma surpresa agradável no trabalho. Aproveite a emoção desta fase e demonstre seu carinho a família. Renove suas esperanças no setor financeiro. Estimule a relação a dois. C. 122 M. 2641

Leão – Ótimo astral no trabalho. Acredite em você e poderá ter uma fase de crescimento. Com seu par afetivo, um pouco de charme vai deixar a pessoa amada encantada. Final de semana movimentado. C. 685 M. 5591

Virgem – A fase não é totalmente positiva, mesmo assim você não deve perder o foco. Procure a companhia da pessoa amada e família. Cuidado para não entrar no vermelho com gastos fora do orçamento. C. 431 M. 1326

Libra – O desejo de conquistar seu espaço vai falar mais alto nesta fase. Momentos positivos em contato com pessoas de fora. Programe o final de semana ao lado do seu amor. Viagens e passeios favorecidos. C. 34 M. 1198

Escorpião – A fase continua positiva, por isso você deve aproveitar para realizar seus projetos. Coloque mais emoção no seu romance. A saúde esta com energia renovada. Dinheiro extra em suas mãos. C. 909 M. 3454

Sagitário – Aproveite a energia dos astros para fortalecer seus próximos passos. Não economize charme para atrair à atenção das pessoas à sua volta. Procure fazer o que gosta ao lado do seu par afetivo. C. 658 M. 1962

Capricórnio – Fase tranquila no trabalho. Viagens e passeios estão favorecidos. No amor, faça tudo com carinho para ter a pessoa amada ao seu lado no final de semana. C. 595 M. 8504

Aquário – Pode ir em frente com mudanças no trabalho. Tenha confiança no que faz. Favorável para visitar parentes distantes. Aproveite o final de semana para se divertir com a pessoa amada e família. C. 077 M. 7231

Peixes – Abuse de sua determinação para conseguir seus objetivos no trabalho. Participe de encontros com a família e amigos. Troca de carinhos dará um novo objetivo para sua vida afetiva. C. 710 M. 4804

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM