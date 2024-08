Horóscopo do dia: sábado (31.08.24)

O taurino valoriza as coisas boas e bonitas da vida, ama o conforto e o prazer. Tem o sentido do tato e do paladar bem aguçado. Sua ação é lenta, concentrada e tranquila, buscando resultados práticos. Assume a responsabilidade com firmeza e seriedade. A extrema necessidade de segurança faz com que o taurino tenha grande medo da perda, com isso se torna avesso às mudanças e também às inovações.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Alerta

Os leoninos passam o sábado no alerta e a indicação é a de rotina durante o final de semana. Adie as mudanças que pretende fazer no trabalho e vida pessoal. No amor, controle suas exigências para não magoar seu par afetivo.

Áries – Fase em que terá facilidade para acertar a vida doméstica e profissional. Pode contar com a proteção da família e amigos. Use sua intuição no amor. Organismo perfeito. Viagens favorecidas. C. 705 M. 8974

Touro – Faça uso de sua força e coloque em ordem os projetos que estão em andamento. Positivo para mudanças na decoração de sua casa. Saia para se divertir com a pessoa amada. C. 097 M. 1830

Gêmeos – Fase para expor suas ideias com clareza no trabalho. Projetos ligados à família recebem proteção dos astros. Demonstre o que sente ao par afetivo. Muita energia para dar novo rumo a mudanças em seu lar. C. 251 M. 3095

Câncer – Acelere os planos de crescimento no campo de trabalho. Positivo para compras ou mudanças domésticas. Forte sintonia com seu par afetivo. Organismo excelente. C. 446 M. 6619

Leão – Você passa o dia alerta, e os cuidados devem ser redobrados durante este período. Controle os gastos para não entrar no vermelho. Não desgaste sua relação com ciúmes infundados. C. 812 M. 2781

Virgem – O Sol no seu signo indica muitos acertos no setor de trabalho. Alcançará sucesso nos seus projeto. Dia indicado para sair com a pessoa amada e família. Pode promover mudanças na sua casa. Saúde excelente. C. 315 M. 9756

Libra – Você esta no seu inferno astral, mas Vênus protege suas finanças e amor, o que deve melhorar estes dois setores. Aos poucos resolverá as pendências. Procure se acertar com seu par afetivo. C. 434 M. 0598

Escorpião – Momento para ir devagar com os gastos, Vênus não protege suas finanças. No amor, você deve dar mais espaço para a pessoa amada. Fase para analisar seus próximos passos. C. 620 M. 7459

Sagitário – Aproveite as oportunidades que aparecerem, você esta bem posicionado no trabalho. Pode contar com a proteção da família e amigos. Evite a rotina na vida a dois, faça um programa diferente. C. 160 M. 2325

Capricórnio – Busque o sucesso nos atuais projetos. Defenda seus planos, mas nada de exageros. Deixe sua energia surpreender os colegas. Explore o diálogo com a pessoa amada e família. C. 973 M. 5045

Aquário – Os astros protegem todas as iniciativas. A sua competência e postura devem abrir novas portas para o sucesso. Tire o final de semana para fazer um programa com seu par afetivo. C. 589 M. 4202

Peixes – Sua competência está em evidência, o que abre os caminhos para o sucesso. Um período de equilíbrio financeiro. Muita energia para se divertir com a pessoa amada. Organismo em ordem. C. 148 M. 9167

