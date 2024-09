Horóscopo do dia: segunda-feira (02.09.24)

Quem nasceu hoje

O bom intelecto é uma de suas maiores qualidades. Tem facilidade para captar os desejos das pessoas. O sucesso profissional acontecerá devido a sua grande energia. É o amigo para todas as horas. É alegre, nobre e compreensivo.

Alerta

Os virginianos começam a semana no alerta e o mais indicado será manter a rotina no trabalho. A insegurança poderá abalar suas amizades. Gastos somente de primeira necessidade. Não de ouvidos a fofocas, principalmente em relação a sua vida afetiva.

Áries – Há razões de sobra para renovar suas esperanças por dias melhores tanto no trabalho como nas finanças. Fase para se arriscar com novos negócios. Terá total apoio da pessoa amada. Modere a ansiedade. C. 635 M. 2291

Touro – Dia propício para acertos domésticos, incluindo negociações com imóveis. Sossego na vida profissional, que tende a crescer. Sucesso é a palavra atual. Conte com Sagitário, Aquário e Câncer. Ânimo no amor. C. 217 M. 6887

Gêmeos – Você está resolvendo problemas da família e conseguirá organizar as finanças domésticas. O trabalho caminha para mudanças com chances de receber proposta de parceria. Vênus está trazendo paixão. C. 047 M. 3650

Câncer – Nesta fase você está mais dinâmico, pode tomar decisões importantes nos seus negócios e trabalho. Vida afetiva ganhando novo impulso, alegre-se. As finanças começam a crescer, conte com a família. C. 815 M. 8061

Leão – A Lua está no seu signo e o dia será movimentado nos negócios, conseguirá acertar as finanças e o trabalho. Tenha consciência do sucesso nos assuntos profissionais. Família em paz, assim como no amor. C. 593 M. 4076

Virgem – Você passa pelo alerta e deve evitar qualquer tipo de confidências. Tendência a discussão, principalmente com seu amor. Dia que deve ser atencioso com pessoas do trabalho. Adie viagens e compras. C. 126 M. 7134

Libra – Nesta fase terá problemas no trabalho. Dificuldades de se fazer entender, portanto fique na rotina, evite qualquer tipo de mudança. Cuide da saúde. Desfavorável para viagens e novos gastos. Amor em paz. C. 504 M. 6578

Escorpião – Período neutro, Vênus, transita pela sua 12ª casa. Deixe tudo como está no trabalho, no lar e com seu amor. O ideal é transmitir carinhos e boas palavras. Seja mais receptivo. Evite novos gastos. C. 739 M. 1720

Sagitário – Você recebe boas energias astrais e deve aproveitar para inovar seus projetos de negócios e trabalho. Fase de novos rumos e planos. Surpresas agradáveis da família. Positivo para viagens e compras. C. 488 M. 5909

Capricórnio – A influência indica a necessidade de cuidar da pessoa amada e dos problemas da família. A harmonia fica por sua conta. O trabalho continua bem posicionado e há chances de bons negócios. C. 060 M. 8442

Aquário – Fase que estará mais exigente, evite fazer cobranças a família. Fique atento para resolver antigos problemas ligado ao setor doméstico. O trabalho flui bem, conseguirá bons acordos financeiros. C. 372 M. 9313

Peixes – Dia sem grandes dificuldades nos negócios, que começam a trazer resposta positiva nas finanças. Conte com Câncer e Áries. Apoio da família para novos gastos e mudanças. Controle os ciúmes com seu amor. C. 953 M. 3895

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM