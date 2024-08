Horóscopo do dia: segunda-feira (05.08.24)

Os nativos Leão se atirarão de corpo e alma a qualquer esporte que apreciarem, e nele se destacarão. Embora seja um tanto competitivos, os leoninos preferem praticar esportes menos combativos, pois se orgulham de seu próprio desempenho e a realização, e querem mostra ao mundo que são os melhores.

Quem nasceu hoje

Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção das pessoas. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

Alerta

Os leoninos ficam no alerta até às 18h18 e os astros aconselham a rotina como o melhor caminho durante este período. Evite assumir responsabilidades que não poderá cumprir. Após esse horário os cuidados serão dos virginianos.

Áries – Você começa a semana com energia para acertar os negócios e o trabalho. Tudo caminha muito bem, o sucesso o espera. Clima nota dez no lar e no amor. Solução de um problemas familiar. Tente na loteria. C. 938 M. 1619

Touro – A fase atual é de plena energia com a família, as chances de estabilidade se tornam fácil. Pode iniciar reformas, comprar imóveis e melhorar a decoração. Você sente firmeza no amor. C. 506 M. 8578

Gêmeos – Você esta com tudo para ter um dia agitado no trabalho e negócios. Conseguirá resolver todos os problemas, incluindo os financeiros. Com seu amor, esta tudo bem. Positivo para compras e viagens. C. 789 M. 4920

Câncer – A Lua esta no seu signo até o final da tarde e você deve dar um maior apoio a sócios, colegas, parentes e familiares. Você vai sentir consistência nos seus objetivos de negócios e trabalho. Amor com paixão. C. 691 M. 7187

Leão – O seu dia será no alerta até as 18h18, quando a Lua passará a transitar no seu signo. O ideal é não misturar interesses profissionais com os afetivos. A noite estará tudo bem. Não discuta com Capricórnio. C. 357 M. 2364

Virgem – Você acorda de bom humor, confiante na sua vida profissional, que vai bem. A família transmite boas energias e há colaboração nas finanças. Resolva o que puder logo cedo, a partir das 18h18 entrará no alerta. C. 813 M. 5076

Libra – O entendimento com as pessoas do trabalho ou que negocia esta bem e há boas possibilidades de melhorar as finanças. Algumas novidades da família que esta tranquila. O clima no amor é muito feliz. C. 135 M. 8606

Escorpião – Fase que deve deixar seu sexto sentido atuar, principalmente no trabalho e negócios. Novidades irão aumentar seus ganhos. Ótimo para compras e viagens. Positivo para renovação familiar. C. 294 M. 3258

Sagitário – O seu dia será animado, principalmente nos assuntos dos negócios e trabalho. Bons estímulos para acertar as finanças e realizar mudanças para ampliar os ganhos da família. Sua estrela brilha no amor. C. 647 M. 0433

Capricórnio – Nesta fase terá chances de mudar o rumo dos negócios e trabalho. Apenas evite a instabilidade emocional que pode atrapalhar o relacionamento com a família. Não discuta com Leão e Libra. C. 926 M. 6745

Aquário – Você deve resolver os problemas no relacionamento familiar e dar apoio a parentes distantes. Carinhos e compreensão serão o caminho para estabilidade emocional. Boa participação no trabalho. C. 874 M. 7840

Peixes – Um bom dia para acertar os negócios e aceitar apoio para algumas mudanças. Coloque os pés na realidade para ganhar a estabilizar as finanças. Cuide da saúde, evite o nervosismo e nada de discussões. C. 460 M. 9599

