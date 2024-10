Horóscopo do dia: segunda-feira (07.10.24)

A personalidade do libriano é indolente, charmosa e agradável, e para ele todos os relacionamentos assumem a maior importância. Dada a sua natureza sociável, este signo simplesmente não consegue viver sozinho; assim, é também excelente anfitrião. Libra é um signo que valoriza a paz acima de tudo e todo custo. É também honesto, o que o torna uma companhia apreciada por todos que o cercam.

Quem nasceu hoje

Terá o dom para fazer grandes mudanças no meio em que convive. Fala o que pensam sem rodeio. Tem um caráter forte, e com isso será o centro das atenções, seja na vida pessoal ou profissional. É carismático e com muita força de vontade.

Alerta

Os nativos de Sagitário começam a semana no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. Adie mudanças no trabalho para quando estiver melhor posicionado. Não queira fazer tudo somente do seu jeito, você pode atrair inimigos.

Áries – Fase que você se sente renovado, mas deve continuar cuidando da saúde, pratique esportes e cuide da alimentação. O trabalho e negócios vão muito bem. Cursos e pequenas viagens protegidos. Amor ideal. C. 642 M.4920

Touro – Período que recebe apoio aos novos negócios. Pode esperar boa entrada de dinheiro. Proteção de sócios ou superiores. A família colabora com seu sucesso. Bom para compras para o lar. Amor feliz. C. 079 M. 5696

Gêmeos – O dia será tranquilo no trabalho, que tende a crescer. Positivo para acertos financeiros. O diálogo com a família abre portas para negociar com imóvel, pode ser mudança de residência. Amor suave. C. 557 M. 0515

Câncer – Vencerá qualquer dificuldade nos negócios e trabalho. Aprovação de todos no setor financeiro. É hora de agitar a pessoa amada com mais carinhos. Tente em jogos. Saúde equilibrada. C. 710 M. 9758

Leão – Dia de boas transações financeiras, pode renovar suas esperanças de aumentar os ganhos. A família precisa de colaboração e maior participação nos projetos do lar. Seu amor estará exigente. C. 839 M. 6207

Virgem – A fase é bem tranquila em relação à vida profissional. Oportunidade de crescimento financeiro e início de novos projetos. Apenas, evite as críticas a sócios ou familiares de Leão e Libra. Amor envolvente. C.125 M. 2148

Libra – A Lua no seu signo o faz mais prestativo com a família. Fase positiva para pensar em novos negócios, criar caminhos profissionais e ter boa entrada de dinheiro. Conte com o apoio do seu amor. Saúde ótima. C. 726 M. 4794

Escorpião – A Lua esta em seu signo e você esta pronto para sair da rotina no trabalho e negócios. Mas, não passe dos limites, o Sol ainda o desfavorece. Cuide mais da sua saúde. Evite viagens. C. 315 M. 9431

Sagitário – O dia será no alerta, você tem a Lua e Vênus o desfavorecendo, por isso o setor afetivo esta em baixa. Dedique-se mais ao trabalho e controle o nervosismo nas relações de negócios. Fique na rotina. C. 495 M. 6853

Capricórnio – Fase de ótimas condições no trabalho e chances de compras pessoais. Satisfação com a família, que transmite segurança. Apenas evite julgamentos radicais em seu caso de amor, não há motivos. C. 968 M. 8386

Aquário – Bom astral na companhia de todos que fazem parte da sua vida profissional. Sua dedicação ao trabalho trará o sucesso. Ótimo para viagens, compras e decisões afetivas. Conte com Gêmeos e Câncer. C. 201 M. 7069

Peixes – Fase que deve organizar seu trabalho e não contar com apoio. Pelo contrário, será você que deve dar suporte a todos. A família está ao seu lado. Amor protegido. Evite mudanças nos negócios. C.182 M. 5470

