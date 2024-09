Horóscopo do dia: segunda-feira (09.09.24)

Os nativos de Virgem gostam de trazer a ordem onde haja confusão, são metódicos, procuram sempre tudo no seu devido lugar. Tem uma grande dose de respeito pelo trabalho sendo capaz de fazer muito por um amigo que esteja desempregado. É muito prático e inteligente para se permitir ser manipulado por alguém.

Quem nasceu hoje

Tem uma grande facilidade para analisar os acontecimentos. Quando inicia uma tarefa não para até terminá-la. A garra é uma de suas muitas virtudes. A capacidade mental é acima da média. É audacioso, inteligente e vitorioso.

Alerta

Os escorpianos passam o dia no alerta e a rotina deve ser sua aliada durante este período negativo. Adie todas as mudanças ou inovações no trabalho. Não imponha suas vontades as pessoas à sua volta. Evite ambientes agitados.

Áries – Dia de grandes oportunidades nos negócios, conseguirá acertar as finanças e o trabalho. Facilidade para receber apoio dos que estão ao seu lado. Conte com Capricórnio e Virgem. Cumplicidade no amor. C. 060 M. 5437

Touro – O momento é ideal para conquistar o que deseja no trabalho e finanças. Os contatos comerciais estão favorecidos. Você só tem a ganhar nesta fase. O apoio profissional será surpreendente. Amor sem problemas. C. 596 M. 4046

Gêmeos – Mercúrio seu planeta, indica colaboração espontânea nos seus negócios e aumento das condições financeiras. Não se preocupe com as dificuldades no trabalho. Amor suave. Tente na loteria. C. 906 M. 1415

Câncer – Seus planos profissionais estão bem colocados, pode esperar melhora nas condições financeiras. O dia será tranquilo no lar e no relacionamento afetivo. Voltam as energias na sua saúde. C. 348 M. 2729

Leão – Você está passando por uma ótima fase para organizar seus negócios e ver o crescimento profissional. Saberá vencer qualquer disputa no trabalho. Clima estável no lar. Seu amor anda com ciúmes. C. 493 M. 3651

Virgem – Comece a se preparar para um melhor período, amanhã Mercúrio, passa a transitar no seu signo. Bom relacionamento com todos, incluindo chefes e superiores. Cumplicidade no amor. Finanças crescendo. C. 904 M. 7576

Libra – A fase é bem difícil, o Sol está na sua desfavorável 12ª casa. Tente ser maleável e, não esqueça que Vênus e Lua suavizam os problemas no amor e no seu lar. Não discuta com Capricórnio e Câncer. C. 670 M. 4791

Escorpião – Você passa pelo alerta e pode sentir um certo conflito interior. O ideal é ficar na rotina. Evite viagens, compras, mudanças nos negócios e trabalho. Poderá enfrentar decepção na vida a dois. C. 512 M. 0339

Sagitário – Dia positivo na área profissional e chances que estava esperando nos negócios. Solução para questões financeiras além do progresso para inovar e iniciar novos compromissos de sociedade. Amor em alta. C. 881 M. 1208

Capricórnio – Nesta fase podem aparecer boas oportunidades de crescer no trabalho. Terá todo o apoio que busca nas finanças. Saúde perfeita. Pode sair para compras pessoais. Amor com ajustes. C. 121 M. 5914

Aquário – Dia que poderá surgir uma nova oportunidade no trabalho. Seu desempenho deve trazer aumento financeiro. Alto astral para viagens, compras e dar apoio a família. Sem obstáculos no amor. C. 259 M. 8187

Peixes – Fase que deve afastar pessoas negativas do seu convívio profissional. Cuide com as invejas, não comente sobre seus projetos. Cuide da saúde. Seu amor precisa de mais carinhos e menos cobranças. C. 035 M. 6864

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM