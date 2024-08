Horóscopo do dia: segunda-feira (12.08.24)

Os leoninos são dotados de criatividade, sentem compulsão em recriar as coisas com que convivem e gerar coisas novas a partir daquilo que conhecem. Os tipos positivos deste signo sentem prazer em doar seu tempo, de se dinheiro em de seu conhecimento generosamente sem pensarem em si mesmos.

Quem nasceu hoje

Tem o dom da palavra, o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. Está sempre pronto a ajudar os necessitados. Inteligente, competente e rigoroso.

Alerta

Os escorpianos começam a semana no alerta, e os astros aconselham a manter a rotina no trabalho. Cuidado com gastos que possam comprometer as finanças. Não exagere nas cobranças ao seu par afetivo. Saúde com perda de energia.

Áries – O Sol na sua poderosa quinta casa indica que estará pronto para agitar seus negócios e abrir frentes de trabalho. Estabilidade com sócios. Apoio total da família. Tente na loteria. C. 395 M. 4671

Touro – Oportunidades para ampliar seu horizonte financeiro. Terá apoio e maior envolvimento da família nas mudanças que pretende realizar. Ótimas condições com seu amor. Evite interferência de Virgem. C. 181 M. 2617

Gêmeos – Fase que em vez de criar problemas nos negócios e trabalho, deve aproveitar as chances que estão aparecendo. Conseguirá resolver antigos problemas. Conte com Leão e Aquário. Amor com decisões. C. 796 M. 3284

Câncer – Período que deve mostrar todo seu potencial no trabalho. Terá oportunidade de evoluir, pode esperar para breve novos horizontes financeiros. A família esta em harmonia. Amor com emoções. C. 915 M. 0332

Leão – Seu senso de responsabilidade será notado em suas ações, com isso logo virão mudanças nos negócios e crescimento no trabalho. Mercúrio, esta retrógrado, dia 16 ele volta para seu signo. Amor envolvente. C. 861 M. 5727

Virgem – A influência do Sol na sua desfavorável 12ª casa, indica um período tenso com a família. Evite críticas e exigências, o ideal é ficar na sua. No lar situação em ordem. Vênus traz alívio para seu coração. C. 114 M. 8562

Libra – Você ainda tem alguns dias para esperar resolução dos problemas afetivos e financeiros. Vênus, estará no seu signo no próximo dia 30, busque o equilíbrio. O trabalho e lar vão bem. Saúde neutra. C. 078 M. 6409

Escorpião – O dia é de alerta, portanto evite conflitos com a família. O trabalho pede mais atenção. Com seu amor, conseguira passar boas energias. Cuide da saúde. Não faça novos gastos e nem viaje. C. 206 M. 4948

Sagitário – O dia será tranquilo em relação aos assuntos financeiros, conseguirá organizar as finanças e pode esperar por solução de problemas. Positivo para estar com a família. Se prepare amanhã cedo entrará no alerta. C. 458 M. 2026

Capricórnio – Hora de expandir suas ideias, não se acomode acerte rápido os negócios, incluindo venda de imóveis. A família colabora, saia para compras domésticas. Não se preocupe com as finanças. Amor exigente. C. 539 M. 3053

Aquário – Seus negócios e trabalho pedem que hoje seja mais determinado em suas ações. Libere sua criatividade para ter mais apoio e dinheiro. A família anda preocupada. Amor com proteção. C. 224 M. 7890

Peixes – As exigências naturais do trabalho ou negócios vão deixa-lo um pouco esgotado, portanto não realize mudanças e nem novos gastos. Não discuta com Virgem e Gêmeos. Tenha calma. Amor paciente. C. 340 M. 5185

