Horóscopo do dia: segunda-feira (14.10.24)

Para os librianos, o trabalho social por si só já é uma carreira. Assim, relacionamentos bem sucedidos adquirem enorme importância para o libriano. Mas a decisão por um emprego ou por uma parceria nos negócios Poe levar muito tempo, pois coloca os mais diversos aspectos na balança. Os librianos se empenham com afinco por conseguir a harmonia no ambiente de trabalho e estão dispostos a tudo para obtê-la.

Quem nasceu hoje

É movido pela responsabilidade. A capacidade profissional é acima da média, o que fará alcançar o sucesso. Terá facilidade para trabalhos ligados a moda. Gosta dos desafios e nunca vai recuar diante de um. Impetuoso, organizado e habilidoso.

Alerta

Os piscianos começam a semana no alerta e os astros aconselham rotina no setor profissional. Fique dentro do orçamento financeiro, principalmente com gastos em supérfluos. Evite mudanças de humor com a pessoa amada. Adie viagens.

Áries – A influência de Marte na sua quarta casa indica chances de resolver assuntos da família, incluindo compra e reforma da sua casa. Disposição para organizar o trabalho. Pode vir convite para parceria. Amor suave. C. 805 M. 9973

Touro – Sua relação profissional esta em alta e tudo que precisar mudar e iniciar terá respaldo para alcançar o sucesso. Relações de trabalho sólidas e boa entrada de dinheiro. Amor com proteção valiosa. C. 159 M. 0182

Gêmeos – Você acorda tenso e terá dificuldades para relaxar. Não misture o trabalho com a vida familiar. Amigos podem decepcionar, mas é passageiro. Seja determinado nos negócios. Seu amor colabora. C. 442 M. 7424

Câncer – Nesta fase novas chances estão chegando nos negócios e trabalho. Solução de problema familiar e apoio do seu amor que vem com muita paixão. Saúde perfeita. Alegrias vindas da sua família. C. 206 M. 5568

Leão – Dia que terá oportunidade de organizar seus negócios e trabalho. Conquistará sua estabilidade. Lado emocional em destaque. Saúde e amizades favorecidas. Conte com Áries e Capricórnio. Amor com prazer. C. 932 M. 4707

Virgem – Os assuntos financeiros vão dar oportunidades de se destacar ainda mais. Conseguirá pontos preciosos no trabalho. Aumento do seu prestígio. A família se preocupa com você, mas no amor esta tudo bem. C. 747 M. 3154

Libra – A presença do Sol no seu signo é sinônimo de alegrias e renovação de confiança. Agora é só enfrentar os problemas do dia-a-dia, mas não há dificuldades. Amor inovador. Mais dinheiro no bolso. C. 065 M. 9046

Escorpião – A atual influência pede que seja determinado no setor profissional. Não passe dos limites no seu lar. Hoje Mercúrio, passa a transitar no seu signo, melhora o relacionamento com todos. Amor em sintonia. C. 279 M. 0883

Sagitário – Você tem Vênus, o desfavorecendo e ainda a forte influência de Mercúrio, na sua 12ª casa. Uma onda de pessimismo e problemas com a família podem deixar o ambiente tenso. Amor exigente. C. 817 M. 2639

Capricórnio – Você tem sim um bom dia, sua confiança esta renovada. Terá apoio da família, novos amigos, bons negócios e compras. Dê mais liberdade à pessoa amada. Trabalho com boas mudanças. C. 598 M. 8210

Aquário – Você acorda bem, poderá resolver os assuntos dos negócios, incluindo compras à prazo. A Lua esta no seu signo e você se sente mais tranquilo em relação à família. Amor responsável. C. 626 M. 1271

Peixes – O seu dia será no alerta, deixe os negócios e acertos domésticos para outra fase. Evite compras, viagens ou fazer mudanças no seu lar. Cuidado com invejosos, não comente sobre o trabalho. Amor em paz. C. 383 M. 7390

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM