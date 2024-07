Horóscopo do dia: segunda-feira (15.07.24)

Os cancerianos têm elevado espírito de sacrifício e sabem suportar corajosamente todas as situações. São paternais por natureza, e não é incomum um pai deste signo partilhar a tarefa de alimentar os filhos, além de trabalhar muito para dar um bom padrão de vida a sua família.

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para os trabalhos que requer objetividade. É raro encontrar alguém nascido neste dia preocupado com uma vida social muito intensa. Estão sempre em contato com a família. É intenso, afetivo e orgulhoso.

Alerta

Os escorpianos começam a semana no alerta, e a rotina deve ser sua aliada durante esta fase negativa. Adie negociações, assinatura de documentos ou início de projeto profissional. No amor, cuidado com o excesso de ciúmes.

Áries – As decisões relacionadas à família estão em alta, pode negociar, compra, venda, reforma e mudança de residência. Organize o setor profissional e conte com equilíbrio financeiro. Vênus, fortalece o amor. C. 038 M. 7796

Touro – Você passa por uma fase tranquila, pode ficar confiante nos assuntos de negócios e trabalho. Terá equilíbrio para tomar decisões na vida profissional. Conte com colegas, sócios ou superiores. Clima de romance. C. 821 M. 2109

Gêmeos – O trabalho exige mais atenção para aproveitar esta fase positiva. Perceba que não há problemas nos negócios e o dinheiro esta em alta. Surpresas na vida afetiva, carinhos e paixão. Saúde ótima. C. 941 M. 0463

Câncer – Fase que decisões que exijam espírito de iniciativa estão favorecidas. Vênus e Mercúrio, na sua casa financeira traz solução de problemas domésticos. Amor com carinhos. C. 654 M. 8817

Leão – Você esta a um passo de sair da fase negativa, dia 22 o Sol entrará no seu signo. Se organize e acerte sua agenda de trabalho, negócios e vida familiar. Não esqueça que Mercúrio e Vênus já estão no seu signo. C. 792 M. 6744

Virgem – Fase para harmonizar a vida afetiva e familiar, crie novos caminhos para a solução dos atuais problemas. Seu prestígio esta em alta no trabalho, pode aceitar convites para mudanças. Cuidado com ciúmes. C. 397 M. 5322

Libra – A Lua no seu signo traz um bom dia. Receberá apoio da família, pode até sair para compras domésticas. O trabalho vem com sucesso e crescimento financeiro. Atração física marca a união. C. 184 M. 4903

Escorpião – O dia é de alerta, adie viagens, compras, decisões na área profissional e tenha mais atenção com as finanças. Não descuide da saúde. Instabilidade com seu amor, evite mau humor e cobranças. C. 612 M. 0264

Sagitário – O seu dia será bem equilibrado, conseguirá realizar a maior parte dos negócios e acertos no trabalho. Será bem sucedido ao lidar com investimentos e compras. A paixão esta no seu caminho. C. 971 M. 7656

Capricórnio – O seu trabalho e a vida familiar hoje fluem para o progresso e tranquilidade. Sua situação financeira tende a melhorar, pode pensar em iniciar novos negócios. Seja mais amoroso. C. 515 M. 2036

Aquário – O clima está propício para viajar ou programar encontro de parentes. Pode sair para novos negócios. Você se sente iluminado no amor. Não abuse na alimentação e não fume. C. 263 M. 5881

Peixes – Você passa por um bom período, receberá colaboração nos negócios e trabalho. Pode alimentar esperanças de crescimento financeiro. Dê apoio à Gêmeos e Touro. Amor iluminado. Tente na loteria. C. 306 M. 1578

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM