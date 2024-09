Horóscopo do dia: segunda-feira (16.09.24)

HORÓSCOPO – 16.09.24

A personalidade de Virgem é marcada por uma inteligência aguda que os nativos deste signo usam para analisar e compreender a ordem natural das cosias. Tendem a ser metódicos e precisos, atraídos por todo conhecimento que possa ter aplicado de forma útil. Confirmando tal preocupação, partilharão essa experiência com todos e, na ânsia de cumprir a sua parte, é possível que saiam de sua reserva natural.

Quem nasceu hoje

Desempenhará um papel muito importante no meio em que convive. Terá facilidade para trabalhos ligados ao público. Estará sempre ligado aos assuntos de família. É cativante, compreensivo e confiável.

Alerta

Os nativos de Peixes passam o dia no alerta, e o mais indicado durante esta fase é a rotina no trabalho. Gastos fora do orçamento podem balançar a estrutura financeira. Apele para o bom senso e fuja de discussões com seu par afetivo.

Áries – As relações em geral do seu trabalho e lar trazem tranquilidade para você viajar e iniciar negócios. É um bom dia, terá a colaboração de todos. A família participa do seu sucesso. Amor com definição. C. 591 M. 0367

Touro – Chances de iniciar negócios e organizar o trabalho que vem com mudanças. Melhora financeira, vá em busca de novos caminhos. Dê mais carinhos à sua família. Tente na loteria. Saúde perfeita. C. 043 M. 2665

Gêmeos – As influências astrais são positivas, você só deve ser menos exigente no trabalho. Positivo negócios com a família e compras para o lar e. Aproveite, esta tudo bem. Segurança total na vida afetiva. C. 429 M. 1986

Câncer – Hoje você vai se ajustar às pessoas do trabalho e negócios com mais facilidade. Seu otimismo e simpatia serão contagiantes. No amor, sonhe à vontade. Organismo perfeito. Conte com Aquário e Áries. C. 773 M. 6809

Leão – O dia é positivo para acertar negócios, o trabalho e contar com mais dinheiro. É hora de realizar mudanças, aproveite para iniciar novos projetos, incluindo com a família. Não dê espaço aos invejosos. C. 958 M. 3541

Virgem – Sol e Vênus no seu signo trazem a certeza de que vencerá qualquer desafio. Estará à vontade para fazer o que gosta. Terá colaboração efetiva nos negócios e resolver as finanças. Evite a ansiedade. C. 305 M. 4452

Libra – Você esta a um passo de sair da fase negativa, conseguirá superar várias barreiras. No próximo dia 22, o Sol passa a transitar em seu signo e o ideal é adiar mudanças e decisões nos negócios e lar. C. 561 M. 7749

Escorpião – O astral indica a necessidade de acertar os negócios, o trabalho e até mudanças em seu lar o mais rápido possível. A influência negativa do seu inferno astral tem início dia 22. Não discuta com ninguém. C. 632 M. 5198

Sagitário – Você terá uma fase de progresso nos negócios e aberturas no trabalho. Amigos, sócios ou superiores ajudaram a superar os problemas. Você só tem a ganhar no lar, na saúde e no amor. C. 857 M. 2210

Capricórnio – O seu astral esta positivo, pode programar compras, viagens e início de trabalhos. Todos estão prontos para colaborar. Fique ligado nas chances de ganhar mais. Ouça a voz do seu coração. C. 206 M. 9071

Aquário – A Lua esta no seu signo, conseguirá passar uma nova e positiva energia. Mais carismático e sensual, vai atrair atenção do seu amor. Na saúde, não há com que se preocupar. Pode iniciar negócios. C. 185 M. 8134

Peixes – Dia de alerta, poderá enfrentar alguns imprevistos, mas fique tranquilo, não vai perder o fio da meada. Não discuta com Virgem, Libra e Aquário. Concentre-se nas limitações da fase e fique na rotina. C. 319 M. 0726

