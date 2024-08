Horóscopo do dia: segunda-feira (19.08.24)

A criança de Leão é dotada de uma enorme energia física. É inútil que os pais usem de autoridade dominadora para orientá-los, pois tornar-se-ão geniosas, rebeldes e agressivas. Embora sejam muito inteligentes podem ser um pouco negligentes nos estudos e obrigações. Visto serem impressionáveis, se receberem ordens ríspidas tenderão a agir com rispidez, pois têm propensão a imitar os adultos.

Quem nasceu hoje

Conseguirá alcançar o sucesso em carreiras ligadas ao público em geral. Está sempre atrás de novos desafios. É o amigo das horas difíceis. A família terá forte influência em sua vida. Perceptivo, audacioso e profissional.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta e devem redobrar os cuidados com o trabalho. Finanças neutras. Não negligencie o que é de sua responsabilidade. No amor, tenha paciência com seu par afetivo. Saúde em baixa.

Áries – A influência do Sol, traz mais dinamismo nas decisões profissionais e consequentemente mais dinheiro. Os resultados dos negócios não poderiam ser melhor. Mais saúde, harmonia e proteção no amor. C. 581 M. 6592

Touro – A fase é de muitas emoções no amor e trabalho. Marte em Gêmeos abre espaço para viajar e conquistar mais dinheiro. Chances de realizar seus sonhos. Terá surpresas da família. C. 778 M. 0535

Gêmeos – Dia que algumas questões profissionais ou sociais podem trazer aborrecimentos. Trate a todos com mais atenção e não discuta. Marte no seu signo o deixa muito tenso e exigente sem motivos. C. 664 M. 5096

Câncer – A influência do Sol em Leão, abre caminhos para sua realização profissional. Bom entrosamento com colegas, sócios e com a família. O amor melhora sensivelmente, relação firme e cheia de prazer. C. 416 M. 8802

Leão – O Sol ainda transita no seu signo, esta é sem dúvida uma das fases mais positivas do ano. Realizações financeiras vão harmonizar a relação com a família. Seu charme exaltado traz mais amor. C. 246 M. 9275

Virgem – Algumas situações profissionais e financeiras vão dominar sua atenção. O Sol estará no seu signo a partir do dia 22. Antes de tomar decisões profissionais ou financeiras, consulte um especialista. C. 604 M. 7323

Libra – O período indica a necessidade de organizar suas finanças, trabalho e a vida afetiva. Dia 22 o Sol passa a transitar na sua desfavorável 12ª casa. Serão 30 dias de cuidados especiais. Busque apoio da família. C. 272 M. 1761

Escorpião – Você recebe apoio para realizar mudanças nos negócios e acertar o trabalho, melhorando seu prestígio profissional. Financeiramente a fase é bem promissora. Lar e amor equilibrados. C. 029 M. 4182

Sagitário – A situação profissional e financeira podem melhorar a partir de hoje. Em alta compras, viagens e decisões domésticas. Apoio de Gêmeos e Leão. Momentos vibrantes no amor. Saúde equilibrada. C. 132 M. 5459

Capricórnio – A Lua no seu signo promete uma melhor condição de ganhos nos negócios e acertos no trabalho. A Lua exalta o seu charme e conquistas no amor. Dê apoio à família. C. 966 M. 2235

Aquário – O seu dia é no alerta até a noite. A Lua estará no seu signo às 19h53, portanto evite qualquer tipo de mudança nos negócios ou trabalho. Desfavorável para viagens e compras. Cuide da sua saúde. C. 351 M. 9613

Peixes – Você passa bem o dia e deve aproveitar para resolverá a maior parte dos negócios e dar apoio à sua família. Boas energias de sócios ou superiores. A noite entrará no alerta. C. 893 M. 3948

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM