Horóscopo do dia: segunda-feira (22.07.24)

O leonino recebe sua força direta do Sol, que é o centro do nosso sistema planetário, este nativo é uma pessoa egocêntrica, autoritária e absorvente. Tem um brilho dourado em cada gesto. Mesmo que não tenha cultura nem importância social, maneja os amigos e os parentes de modo a fazer sempre o que ele quer. Ninguém convence um nativo de Leão a mudar de rumo ou de ponto de vista.

Quem nasceu hoje

Não teme a competitividade, pois sabe que tem uma forte capacidade. Quando se entrega a um objetivo, não desiste diante do primeiro obstáculo. Procura contribuir para que todos tenham uma vida melhor. Gosta da vida sem rotina. É inteligente, educado e agradável.

Alerta

Os aquarianos começam a semana no alerta e a rotina é o mais aconselhável nesta fase negativa. Adie mudanças no trabalho e compras de uso pessoal. Não queira impor sua maneira de ser ao seu par afetivo e família. Saúde em baixa.

Áries – O Sol influencia sua quinta casa com ótimas perspectivas de sucesso. Positivo para viajar, fechar novos negócios, realizar mudanças no trabalho e resolver problemas da família. Amor com emoções. C. 084 M. 2273

Touro – A fase que inicia traz mudanças no lar e trabalho. Chances de negociar com imóvel e até mudar o seu carro. Aceite colaboração de Câncer e Leão. Intensa movimentação financeira. Amor em elevação. C. 873 M. 6360

Gêmeos – Período que estará envolvido com novos negócios, compras, viagens e até convite para parcerias ou sociedade. No amor deverá diminuir os ciúmes. Não exagere na sua alimentação ou bebidas. C. 431 M. 5340

Câncer – A entrada do Sol, na sua segunda casa traz o sucesso profissional e financeiro. Sua paz de espírito transformará o relacionamento familiar. Possibilidade de viagens. Finanças crescendo. Amor alegre. C. 327 M. 9893

Leão – A partir de hoje o Sol passa a transitar no seu signo trazendo confiança e muita paz. Ao lado de Mercúrio e Vênus, terá chances para organizar, mudar e ter um excelente período. Amor com paixão. C. 761 M. 3612

Virgem – Você terá o Sol, transitando na sua desfavorável 12ª casa. Forças contraditórias podem desiquilibrar o trabalho e negócios. Evite qualquer tipo de exigência com a família e seu amor. Nada de confidências. C. 504 M. 1756

Libra – Os astros trarão muitas coisas boas, incluindo para a vida familiar e afetiva. Conduza os negócios com vontade. O sucesso esta em suas mãos. Amor equilibrado. Compras e viagens para rever parentes. C. 189 M. 8076

Escorpião – O Sol em Leão, convida a você a sair da rotina e organizar seus negócios e até abrir novas frentes de trabalho. Sorte para compras, viagens e decisões de novos empreendimentos. Euforia no amor. C. 628 M. 4430

Sagitário – Dinamismo é o que não deve faltar, você é um privilegiado desta fase. O Sol passa a influenciar sua nona casa. Pode investir em mudanças no lar, viagens, compras e decisões familiares. Curta o seu amor. C. 214 M. 9108

Capricórnio – Fase que deve relaxar antes que a saúde sofra algum abalo. A influência da oitava casa, traz a necessidade de rever seus negócios e vida familiar. Novos rumos no amor. C. 045 M. 6901

Aquário – Dia de alerta, não seja intransigente no setor de trabalho. Ligeiro desânimo, cuide da saúde. Adie viagens, compras à prazo, decisões financeiras e mudanças em seu lar. Evite rivalidades com seu amor. C. 750 M. 5985

Peixes – O momento atual será bem tranquilo em relação ao seu trabalho. Receberá apoio de amigos, sócios ou superiores. Pode aceitar convites para negociar. Mudanças benéficas na vida afetiva. C. 496 M. 1529

