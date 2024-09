Horóscopo do dia: segunda-feira (23.09.24)

Os librianos, por serem regidos por Vênus, que é o símbolo da estética e da arte, apreciam decorações e roupas elegantes, peças de arte e objetos exóticos. Sendo o primeiro signo social do zodíaco, o libriano não gosta de isolamento e precisa ter um certo convívio social diário para que se sinta bem.

Quem nasceu hoje

Tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante. Alcançará o sucesso através do próprio esforço. Tem um bom coração e estará sempre ajudando os mais necessitados. É ousado, fiel e inteligente.

Alerta

Os geminianos começam a semana no alerta e a rotina é indicada durante este período no trabalho. Controle seu humor para não deixar o ambiente a sua volta tenso. Não entre de cabeça em gastos fora do orçamento. Amor com ciúmes.

Áries – A partir de agora o Sol passa a influenciar sua sétima casa, que indica acertos para casamento, convivência e possibilidade de tranquilidade no amor. Poderá receber convite para sociedade. C. 745 M. 6339

Touro – Fase que pode iniciar parcerias comerciais e resolver com equilíbrio o setor financeiro. Possibilidade de encontrar novas chances de ganho. Todos colaboram inclusive a família. Amor com muita paixão. C. 609 M. 7516

Gêmeos – O dia é de alerta, mas não deve ficar tenso. O Sol na sua quinta casa proporciona mudanças positivas na vida financeira. Haverá até a possibilidade de ganhos em jogos. Amor com muita alegria. C. 273 M. 5854

Câncer – Período para resolver assuntos do lar, pode sair para negociar imóvel, mudar a decoração e até trabalhar com alguém da família. O sucesso o espera também no amor. Saúde ótima. C. 430 M. 6462

Leão – Seu dinamismo encontrará ideias novas para conquistar uma série de situações profissionais e financeiras. Resolva pendências da família. Sucesso social, todos colaboram com seus negócios. Amor exigente. C. 984 M. 4495

Virgem – O Sol na sua segunda casa é indício de acertos financeiros. Chances para aquisição de imóvel, viagens longas e compra de carro. Decisões importantes nas finanças que voltam a crescer. Pode viajar. C. 094 M. 7605

Libra – A partir de agora o Sol passa a influenciar seu signo, acabou a fase negativa. Aproveite para relaxar seus nervos, esteja pronto para o progresso. Paz e amor em dose dupla. C. 167 M. 9572

Escorpião – O Sol, começou a transitar na sua 12ª casa, é o chamado popular de inferno astral. Amanhã Vênus entra no seu signo suavizando essa fase. O setor financeiro e afetivo se equilibram. Cuide da vida espiritual. C. 084 M. 2906

Sagitário – A fase é bem tranquila, e tudo depende da maneira que for reagir aos problemas do dia-a-dia. Vênus, amanhã o desfavorecerá, portanto não passe dos limites nos gastos e não crie problemas no amor. C. 528 M. 8243

Capricórnio – Você estabiliza a vida financeira, e poderá contar com novas chances de negócios. Comece a fazer planos para o futuro, fase sem disputas. Seu amor, quer mais atenção. Tente na loteria. C. 895 M. 3784

Aquário – A presença do Sol, na sua positiva nona casa indica amor, saúde, progresso, viagens e muitas realizações. A família esta harmoniosa. Boas notícias sobre parentes distantes. C. 359 M. 0129

Peixes – Use sua intuição para acertar os negócios familiares, encontrará algumas disputas. O sucesso será natural no trabalho. Boas chances de negociar com Gêmeos e Libra. Amor com alegrias. C. 014 M. 6073.

