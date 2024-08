Horóscopo do dia: segunda-feira (26.08.24)

Dependentes e trabalhadores, muitos virginianos tem a tendência de se tornar até obcecados pelo trabalho. Gostam de ordem e de cada coisa em seu lugar. De fato, eles se sentirão felizes em fazer parte de uma organização eficiente, onde poderão contribuir no sentido de alcançar o máximo de produtividade. O virginiano apresenta uma atitude bem definida em relação à talento e técnica são combinados com uma visão prudente e pragmática das tendências de mercado.

Quem nasceu hoje

Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.

Alerta

Os geminianos começam a semana no alerta e a indicação é para ter cuidados com a inconstância no setor de trabalho. Evite entrar disputas judiciais, você é quem poderá sair perdendo. No amor, procure ser mais participativo.

Áries – Dia que recebe o apoio que necessita para que os negócios e trabalho cresçam. Apenas não passe dos limites nas finanças. A vida afetiva caminha para o sucesso. Mercúrio promete lucros em associações. C.825 M. 1147

Touro – Você esta livre do alerta e tem um bom dia. Semana de progresso e apoio da família. Finanças com total sucesso. Saiba explorar sua inteligência e esqueça as pessoas erradas. Paz e progresso. C. 036 M. 2294

Gêmeos – O período é de alerta, a Lua traz restrições em relação a novos gastos. Fique na rotina e não discuta com a família, que faz cobranças. Não provoque brigas que podem trazer rompimentos no trabalho. C. 645 M. 7017

Câncer – Fase que deve estar preparado para dar mais suporte ao seu amor, que esta exigente e teimoso. Aspectos positivos no trabalho, que esta crescendo. Ótimo para iniciar projetos profissionais. Saúde ótima. C. 182 M. 5966

Leão – O seu astral traz tranquilidade no trabalho, conseguirá superar os problemas. Novas chances na área financeira. Pode contar com ajuda dos amigos. Amor prometendo paixão e companheirismo. C. 871 M. 9394

Virgem – Você começa a sentir a força do Sol no seu signo junto com a presença de Vênus trazendo sucesso profissional, financeiro e afetivo. Alegrias em família, vem novidades. C. 214 M. 4750

Libra – Fase que não deve se alterar com pessoas do trabalho ou negócios. O Sol, o desfavorece, o ideal é ficar na rotina. Evite viagens, compras e assinatura de documentos. Seja prestativo com seu amor. C. 730 M. 1955

Escorpião – Dia com muito trabalho e bons aspectos nas finanças. Pode organizar novos negócios e compras. Sinal de forte atração pela pessoa amada. A promessa dos astros é de sucesso profissional. C. 397 M. 0401

Sagitário – Júpiter, no seu signo oposto é sinal de boas indicações. Os astros trazem novidades financeiras e profissionais. Saia da rotina para compras e viagens. Terá mais apoio aos projetos do lar. Amor vibrante. C. 906 M. 3689

Capricórnio – A fase é de entusiasmo e boas mudanças nos negócios e trabalho. Receberá apoio para organizar as finanças e iniciar parceria comercial. Cumplicidade no amor. Pode ter problemas com Libra. C. 562 M. 8749

Aquário – Estará propenso a resolver os problemas de familiares. Cuidado para não passar dos limites. Sua intuição esta a flor da pele, acredite nela. O amor esta escondido no seu coração, seja mais romântico. C. 654 M. 2522

Peixes – Período para se dedicar às mudanças nos negócios com equilíbrio financeiro. No lar, prevalece a tranquilidade. Poderá receber proposta de sociedade ou parceria. Motivação no amor. C. 129 M. 4874

