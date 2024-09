Horóscopo do dia: segunda-feira (30.09.24)

O libriano costuma ser um pouco idealista e sonhador demais em termos de vida romântica. Isso poderá levá-lo a um certo desapontamento com relação a suas expectativas nesse setor. Procure observar que você não conseguirá resolver todas as suas questões emocionais usando apenas o charme e diplomacia.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa preparada para o mundo. A presença da família e amigos será constante durante sua existência. Está sempre ajudando os mais necessitados com trabalhos comunitários. Comedido, simpático e tranquilo.

Alerta

Os virginianos começam a semana no alerta e o bom senso deve prevalecer nessa fase negativa. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Cuidado com viagens ou alterações bruscas na rotina. Saúde neutra. Ciúmes no amor.

Áries – A fase indica sucesso em atividades em grupo e chances de realizar grande parte dos seus projetos financeiros. Conte com Leão e Libra. Proteção em viagem de negócios, estudo e acertos no amor. C. 289 M. 0340

Touro – Você está bem e conseguirá resolver os problemas familiares. Controle a impaciência. Consolidação das finanças e do trabalho. Não discuta com Sagitário e Libra. Conte com seu amor. Pratique algum esporte. C. 161 M. 5906

Gêmeos – Dia de bom movimento no trabalho e negócios, receberá a colaboração de todos. Chances de aumentar os ganhos. Explore seu charme no amor. Positivo para viagens. Tente na loteria. C. 944 M. 8071

Câncer – As influências são superanimadoras no setor financeiro, conseguirá acertar suas contas e sair para compras pessoais. Dia positivo para colaborar com parentes. Saúde perfeita. Sorte em jogos e loteria. C. 3198M. 9859

Leão – A Lua esta no seu signo e você conseguirá resolver os problemas da área familiar. Satisfação com a vida social, convites para encontros de amigos e proposta profissional. Amor com atração. C. 055 M. 2792

Virgem – Você está passando pelo alerta e deve ter atenção redobrada nos negócios. Cuidado com invejosos no seu caminho. Evite entrar em atrito com chefes e superiores. Certa impaciência com seu amor. C. 427 M. 7135

Libra – A influência do Sol no seu signo traz chances nos negócios e acertos profissionais. O clima com a família é de tranquilidade. Você sente as energias se renovarem. Pode marcar viagens. Amor com definição. C. 875 M. 4569

Escorpião – A tendência atual dos astros indica um período exigente, Mercúrio está na sua 12ª casa e você deve preservar as amizades. Não desperdice seu dinheiro, adie negócios, compras e viagens. Amor compreensivo. C. 502 M. 3625

Sagitário – Você passa por uma fase exigente. Não espere resolver tudo rapidamente. Vênus, só estará no seu signo dia 18 de Outubro. Cautela nas finanças e com seu amor. Trabalho exigente. C. 086 M. 5377

Capricórnio – Hora de ganhar admiração das pessoas do trabalho. Mudanças nas finanças, com chances de compras, viagens e visitas. Positivo para negociar com imóvel e carro. Acerte a convivência. C. 710 M. 2248

Aquário – A fase é de estabilidade profissional e financeira, tudo caminha bem. Hora de expandir seus negócios, sendo funcionário ou proprietário. Disposição e saúde. Lar e amor em alto astral. C. 693 M. 1484

Peixes – Você deve buscar apoio familiar para resolver problemas da área financeira. O trabalho esta exigente, não discuta com ninguém, logo conseguirá os acordos necessários. Amor com carinhos. C. 331 M. 6913

