Horóscopo do dia: sexta-feira (02.08.24)

Quando o leonino atinge posição de autoridade faz de tudo que pode para justificar a confiança que nele foi depositada. Funcionam bem em posições de responsabilidade e de direção, expressando sua criatividade através de regras e padrões. Gosta de receber a apreciação daqueles que estão à sua volta, procurando agir da forma mais correta possível para fazer por merecer os elogios e a consideração.

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para o trato com as pessoas. As profissões como Relações Públicas e ligadas ao grande público são as mais favorecidas. As amizades e companheirismo são muito importantes para este nativo. É intenso, sedutor e amoroso.

Alerta

Os nativos de Câncer ainda passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina. Não ultrapasse etapas no trabalho. Procure ouvir o que as pessoas têm a dizer. No amor, cuidado para sufocar seu par afetivo com ciúmes. Saúde em baixa.

Áries – Dia que pode ir em busca de soluções no lar, acredite no seu carisma e conte com Mercúrio na sua casa de colaboração. Domine a inconstância para que todos possam se sentir bem ao seu lado. Amor em alta. C. 021 M. 5176

Touro – Fase que deve ser mais determinado e se concentrar nos seus objetivos no lar e no trabalho. O sucesso faz parte de sua vida. Apenas evite competições e cuide-se com os invejosos. Amor suave. C. 853 M. 0280

Gêmeos – Bom dia para viver o trabalho com total sucesso. Conte com entrada de dinheiro. Não deixe o amor em segundo plano e não esqueça da família, que espera solução de problemas financeiros. C. 968 M. 7537

Câncer – Você passa o dia no alerta, a Lua só estará no seu signo amanhã, a partir da 8h11. O ideal é ficar na rotina, evite as angústias e exigências em seu trabalho. Desfavorável para viagens e compras. Amor neutro. C. 602 M. 4971

Leão – Você terá um bom dia, mas se prepare que amanhã entrará logo cedo no alerta, se programe para quando a Lua não o favorecer. O trabalho hoje fluirá com equilíbrio. Amor com entusiasmo e paixão. C. 421 M. 1078

Virgem – A fase indica a necessidade de contornar os problemas do trabalho. No lar procure ser amável, e entenda que é você quem deve dar atenção a todos. Concentre-se nos seus objetivos. Amor e finanças neutros. C. 104 M. 6719

Libra – Período que pode resolver a maior parte dos problema ligados à sua saúde e as finanças. Seja determinado, logo terá mais dificuldades com a entrada de Vênus na sua 12ª casa. Apoio da família. C. 099 M. 8140

Escorpião – O dia transcorre com muita tranquilidade tanto no trabalho como no lar. Pode aparecer a chance que estava esperando nos negócios. Possibilidade de entrada extra de dinheiro. Amor firme. C. 387 M. 9608

Sagitário – O clima será bem descontraído no lar e trabalho, já que todos estão prontos a colaborar. Resolução de alguns dos problemas financeiros. Pode organizar viagens, encontros e estar ao lado de quem ama. C. 239 M. 1858

Capricórnio – Dia que pode buscar a colaboração da família para acertos financeiros. Favorável para novos negócios e contar com o sucesso. No amor, será você o responsável pela harmonia. Evite a ansiedade. C. 718 M. 8320

Aquário – Sua capacidade de acreditar em suas próprias ideias será o caminho para o sucesso profissional e financeiro. Desenvolva novos projetos. Ótimo para sociedade com Gêmeos e Leão. Amor com fantasia. C. 678 M. 2694

Peixes – Fase que conseguirá resolver os problemas financeiros e vê o sucesso acontecer no trabalho. Terá que dar mais de si, mas valerá a pena ver os bons resultados. Seu amor esta mais apaixonado. C. 126 M. 3440

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM