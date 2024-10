Horóscopo do dia: sexta-feira (04.10.24)

Os librianos por serem regidos por Vênus, que é o símbolo da estética e da arte, apreciam decorações e roupas elegantes, peças de arte e objetos exóticos. Sendo o primeiro signo social do zodíaco, o libriano não gosta de isolamento e precisa ter um certo convívio social diário para que se sinta bem.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa que gosta dos desafios, e está sempre em movimento. Terá facilidades para a chefia, por ser meticuloso em tudo o que faz. Preza a liberdade de ação, seja na vida familiar ou profissional. É impetuoso e possui muita energia.

Alerta

Os escorpianos começam o dia no alerta e a rotina deve ser sua aliada durante este período negativo. Adie início de projeto de trabalho. Problema financeiro pode causar discussões com seu par afetivo e família. Saúde em leve baixa.

Áries – Você esta pronto para organizar seus negócios e acertar parcerias. Trabalho cheio de entusiasmo. Apoio total da família. Novas alegrias no amor, vem paixão por Libra. Finanças equilibradas. Boa saúde. C. 025 M. 1393

Touro – Sol e Lua na sua sexta casa indicam colaboração e sucesso no trabalho e negócios, além da estabilidade financeira. Novos amigos. Positivo para compras pessoais. Conte com Aquário e Virgem. C. 982 M. 3021

Gêmeos – Um dia especial no setor profissional. Trabalho e negócios com total progresso. Ganhos através de transações com imóveis e aberturas para o comércio em geral. Vênus traz paixão. C. 579 M. 7453

Câncer – Você estará inclinado a resolver problemas domésticos. A família busca seu apoio, inclusive financeiro. Bom astral no trabalho, que continua com sucesso. Vigor físico e mental. Conte com seu amor. C. 467 M. 5675

Leão – Fase que terá disposição para sair da rotina, inclusive com chances de alterar muitas coisas no trabalho e negócios. Mudanças relativas à residência ou à família. Seu amor precisa de atenção. C. 310 M. 2184

Virgem – Dia que pode acertar viagens, compras e até decisões na área dos negócios. A influência astral traz abertura nas finanças. A saúde esta perfeita, mas deve praticar algum esporte. Boa fase no amor. C. 224 M. 0507

Libra – A Lua já esta no seu signo e você se sente livre para acertar os negócios, resolver contas pendentes e usufruir de uma fase de grande harmonia no trabalho. Seu amor traz carinhos. Colabore com a família. C. 646 M. 8739

Escorpião – Você esta passando pelo alerta e deve ter prudência na divulgação de suas ideias. Controle melhor seu orçamento. Adie viagens, compras e mudanças no seu lar. Relaxe e se alimente com equilíbrio. C. 178 M. 4142

Sagitário – Um bom período para expandir seus negócios, sair para compras pessoais e dar apoio à família. Coragem não faltará para lutar pelos seus objetivos. A pessoa amada esta meio distante, evite os ciúmes. C. 899 M. 2810

Capricórnio – Você sente as energias se renovarem e pode sair para o trabalho com tranquilidade. Benefícios no setor financeiro, com boas negociações. Curta mais o seu amor. C. 752 M. 6960

Aquário – A influência do Sol e Lua na sua nona casa é sinal de sucesso. Em alta viagens, compras e proteção de familiares. Não faltará estímulos para curtir a vida afetiva, paixão em alta. Saúde perfeita. C. 931 M. 1204

Peixes – Dia que o trabalho tende a ser cansativo mas em compensação as finanças estão bem equilibradas. Procure dar atenção às pessoas da família, que podem pedir ajuda. Amor com carinhos. C. 409 M. 5536

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM