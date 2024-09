Horóscopo do dia: sexta-feira (06.09.24)

Hesitante e com forte tendência a se subestimar, o virginiano custará a fazer amigos. É que ele parece ser mais frio do que realmente é, e sua crítica ferina também ajuda a afastar as pessoas. No entanto, é um amigo agradabilíssimo: gentil, delicado e amável, jamais esquecerá o seu aniversário.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa extremamente intensa. Exerce forte domínio sobre as pessoas à sua volta. Apresenta uma força muito grande. Tem um modo próprio de agir. Os amigos que fizer serão para a vida toda. Penetrante, impetuoso e sonhador.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta e a indicação é de rotina durante este período negativo. Não entre em discussões com pessoas do seu trabalho. Dê mais atenção aos seus gastos. No amor, cuidado com o excesso de ciúmes.

Áries – O trânsito de Mercúrio por Leão, envia uma nova energia para você se destacar no trabalho. Terá colaboração de colegas, sócios, superiores e dos os envolvidos em sua área profissional. Vênus traz paixão. C. 819 M. 3186

Touro – Hoje sua intuição esta em alta e você sente quais os caminhos a seguir. O sucesso nos negócios, trabalho e finanças só tendem a crescer. A família e seu amor dão coragem para conquistar o que vem buscando. C. 580 M. 7894

Gêmeos – Você estará totalmente voltado para assuntos da família, pode sair para compras domésticas, incluindo mudanças na decoração de sua casa. Seu magnetismo pessoal esta surpreendente. Amor em paz. C. 052 M. 9431

Câncer – Fase positiva para se descontrair e aproveitar as vibrações de Marte no seu signo. Favorável para viagens, encontro de parentes e programar seu feriado. No amor seu astral esta em alta. Saúde ótima. C. 121 M. 8940

Leão – Dia que suas emoções e novidades vão marcar a vida familiar e profissional. As finanças trazem chances de melhorar os negócios e conquistar maior prestígio. Pode viajar. Boa entrada de dinheiro. C. 297 M. 4609

Virgem – Você ainda tem alguns dias para mudar o rumo do trabalho e da vida familiar. Mercúrio, seu planeta só estará no seu signo a partir do dia 10. Hora de se dedicar mais ao seu amor. Dê atenção à saúde. C. 463 M. 0717

Libra – Fase de alerta, a Lua e o Sol transitam pela sua 12ª casa. O trabalho e negócios podem trazer dor de cabeça. Fique na rotina e não saia para novos gastos. Deixe de lado as exigências e não critique ninguém. C. 324 M. 2879

Escorpião – Neste período Vênus, não o favorece, problemas nos negócios e trabalho. Deixe tudo como esta. Esclareça logo um mal entendido com a família e, nada de pedir favores. Amor complicado. C. 901 M. 2420

Sagitário – Otimismo, é a palavra de ordem, fase de alegrias e bem estar. Positivo para viagens, compras, encontro de negócios e acertos domésticos. Programe seu feriado que será de harmonia com seu amor. C. 635 M. 7258

Capricórnio – Dias que tudo caminha bem no lar, trabalho, finanças e com a sua saúde. A fase é de grande vitalidade. Pode sair para viagens, compras, negócios e encontro de parentes. Conte com seu amor. C. 778 M. 1060

Aquário – A influência da Lua na sua oitava casa indica a necessidade de buscar apoio espiritual. Relaxe os nervos e procure amigos. Finanças estáveis, mas não abuse nos gastos. Amor em paz. C. 546 M. 6313

Peixes – Você esta pronto para renovar sua vida afetiva e ser mais otimista em relação a sua família. Boa saúde. Paixão para os desimpedidos, pode ser por Virgem. Favorável para compras. C. 492 M. 5503

