Horóscopo do dia: sexta-feira (09.08.24)

Dotados de criatividade os leoninos sentem compulsão em recriar as coisas com que convivem e gerar coisas novas a partir daquilo que conhecem. Os tipos positivos deste signo sentem prazer em doar seu tempo, de se dinheiro em de seu conhecimento generosamente sem pensarem em si mesmos.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias arrojadas. Gosta de agir diretamente nos problemas, sem rodeios. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Leal, impetuoso e carismático.

Alerta

Os librianos ainda passam o dia no alerta, e devem manter a rotina enquanto estiverem nesta fase negativa. Procure ser mais prático e não deixe nada pendente no trabalho. Não entre em confronto com a pessoa amada e família.

Áries – O aspecto astral deste dia abre caminhos para solucionar problemas da área profissional e aumentar os ganhos. A colaboração da família será importante para planejar viagens e encontro de parentes. 054 M. 1814

Touro – Nesta fase seu espírito de luta e dedicação nos negócios e trabalho, compensarão o desgaste que teve até aqui. Organize seu fim de semana com passeios e festas. Amor estará vibrante e ousado. Dia feliz. C. 470 M. 2588

Gêmeos – Você estará envolvido em resolver os problemas da família e apesar das dificuldades não deve faltar apoio para a paz. Desfrute do bom humor da pessoa amada. As finanças se estabilizam. C. 920 M. 8454

Câncer – Período em que o convívio social vai beneficiar sua ascensão, inclusive profissional. Será o centro das atenções, pode pensar em novos negócios. Maior otimismo na vida afetiva. Saia para compras. C. 639 M. 5120

Leão – Nesta fase do seu aniversário terá mais do que nunca a renovação de energias que trará a solução de vários problemas da área profissional e financeira. A família procura sua companhia. C. 905 M. 1237

Virgem – Período que não deve mudar o ritmo de trabalho, o certo é esperar a entrada do Sol no seu signo no dia 22. Até lá, procure levar tudo com equilíbrio, evitando novos gastos ou negócios. Amor neutro. C. 883 M. 9071

Libra – O dia ainda é no alerta, e a rotina é o melhor a caminho. Cautela com relação ao dinheiro e negócios, espere para a próxima semana. Não se precipite em querer resolver os assuntos afetivos. C. 718 M. 4909

Escorpião – Você terá um bom dia no trabalho e com a família. Pode sair para compras e decisões profissionais. Não fique esperando por favores, evite a impetuosidade. Tudo certo no amor. C. 162 M. 2149

Sagitário – Dia tranquilo e positivo, terá resultados compensadores nas finanças, negócios e trabalho. Melhora o relacionamento com superiores, colegas e abre espaço na política. Amor com segredos. C. 541 M. 8797

Capricórnio – Dia que estará mais ativo, organize seu trabalho e negócios. Acerte assuntos ligados a imóveis. O diálogo com a família precisa de atenção. Não discuta com Virgem ou Libra. Amor em fase de espera. C. 397 M. 5635

Aquário – Você terá a chance de encarar novos desafios na área de trabalho. Não se acomode. O setor financeiro, diz que esta tudo bem. A pessoa amada, precisa de mais carinhos. Família com boas mudanças. C. 256 M. 0208

Peixes – Nesta fase você sente a necessidade de obter reconhecimento profissional. Sua dedicação traz equilíbrio financeiro. Pode pensar em ampliar os negócios. A pessoa amada esta distante, faça sua parte. C. 972 M. 3364

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM