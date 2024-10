Horóscopo do dia: sexta-feira (11.10.24)

O libriano pode ser indeciso, mas quando realmente decide que quer alguma coisa, geralmente a consegue, de um modo ou de outro. O libriano dá um anfitrião excelente e prestativo; sua casa será confortável e “bonita”. Os convidados serão saudados de maneira agradável, e acharão a atmosfera reanimadora e relaxante.

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para o comando, pois é uma pessoa capacitada. A personalidade forte fará se destacar. Sabe de sua real capacidade, e não teme os obstáculos da vida. É um perfeito chefe de família. Companheiro, vigoroso e inteligente.

Alerta

Os capricornianos ficam no alerta às 13h32, e a rotina deve ser mantida durante este período negativo. Após esse horário quem precisará de cuidados serão os nativos de Aquário nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Você continua recebendo boas influências astrais. Em alta viagens, novos contatos profissionais e solução de problemas domésticos. Obstáculos vencidos e equilíbrio no amor. Boa entrada de dinheiro. C. 156 M. 8874

Touro – O seu sucesso profissional e financeiro estão garantidos. Definição dos negócios, novas amizades e chances de viagens para o fim de semana. Use mais seu lado emotivo e se acerte com seu amor. C. 949 M. 1237

Gêmeos – Dia que estará um tanto exigente e nervoso, mas não há problemas graves a resolver. Apenas coopere com pessoas do seu trabalho e negócios. Dedique-se mais à família e colabore com as finanças. C. 270 M. 3859

Câncer – Fase positiva para compras domésticas, organize o fim de semana com os parentes. Solte as boas energias e conte com o equilíbrio no trabalho. Amor com surpresas. Vem negócios rendosos. C. 513 M. 7665

Leão – Nesta fase conseguirá demonstrar sua capacidade de vencer os problemas do trabalho e ter progresso nos negócios. Haverá mais dinheiro para quem lida com comércio. Assuma seu caso afetivo. C. 701 M. 4584

Virgem – Dia que estará pronto para resolver problemas da família. Mais dedicação e menos críticas. No trabalho o diálogo é fácil. Boa entrada de dinheiro. Precisará dar mais apoio ao seu amor. Tente na loteria. C. 084 M. 6541

Libra – Período que deve aproveitar, terá solução de questão familiar e chances de compras e viagens para rever parentes. Trabalho dinâmico e novidades para os que são funcionários. Amor sensual e muita paixão. C. 475 M. 9103

Escorpião – Você deve esperar mais uns dias para organizar ou mudar o rumo dos negócios e trabalho. O ideal é a rotina e colaboração em seu lar e no setor profissional. Fuja de empréstimos. Amor tranquilo. Não viaje. C. 895 M. 2711

Sagitário – Resolva e até programe os negócios e acertos de problemas profissionais. Você tem Vênus até o dia 18 desfavorecendo. Evite discussões com a pessoa amada e mudanças nas finanças. Olho na saúde. C. 327 M. 7062

Capricórnio – Você ainda passa pelo alerta, a Lua traz mau humor e uma leve tensão no seu lar. Evite atritos no trabalho, tenha paciência para superar os problemas. A partir das 13h32, começam as boas vibrações. C. 930 M. 3724

Aquário – Dia que deve logo cedo resolver os problemas da família e evitar exigências no trabalho. O amor estará descontraído e a saúde em ordem. A partir das 13h32, entrará no alerta e os desafios serão enormes. C. 562 M. 0346

Peixes – Bons contatos com pessoas influentes. Dia tranquilo no trabalho e negócios. Resolverá os problemas da família e apoio para compras e inovações em seu lar. Amor sensacional, cuidado com aventuras. C. 608 M. 1992

