Horóscopo do dia: sexta-feira (12.07.24)

Os cancerianos costumam se adaptar a qualquer ambiente de trabalho, seja por serem suficientemente adaptáveis para não deixar se sufocar pela atmosfera predominante, seja, porque sua carapaça protetora vem em seu socorro em ambientes desagradáveis, fazendo com que consigam repelir qualquer coisa que os constranja.

Quem nasceu hoje

A sua personalidade empreendedora fará se destacar profissionalmente. Terá facilidade para o comando, pois nada escapa ao seu olhar meticuloso. A família será importante engrenagem em sua vida. É inteligente, disposto e verdadeiro.

Alerta

A Lua hoje desfavorece os librianos trazendo o alerta, e a rotina deve ser sua aliada durante este período negativo. Não realize mudanças no setor de trabalho ou inicie novo projeto. Cuidado com os gastos. No amor, procure ser menos exigente.

Áries – O momento é propício para compra, venda, reforma e mudança de residência. Algo novo vai estimular a vida afetiva. Novas aberturas financeiras, todos colaboram. Não abuse na alimentação e bebidas. C. 352 M. 2701

Touro – Vênus, seu planeta começa a transitar na sua quarta casa. É a fase que recebe apoio para iniciar novos trabalhos e ampliar o que vem fazendo. Essa presença marcante traz mudanças no lar. Amor intenso. C. 563 M. 6635

Gêmeos – Você terá um dia propício para dar apoio à família nos novos projetos, que inclui aberturas para parcerias com parentes. Seu poder de comunicação esta em alta favorecendo o relacionamento afetivo. C. 991 M. 7930

Câncer – A fase é positiva para viagens, compras e decisões profissionais, coloque mais energia nos projetos. Terá um melhor relacionamento familiar com possibilidade de realizar mudanças. Amor generoso. C. 429 M. 0283

Leão – A influência do Sol, na sua desfavorável casa 12, pede paciência para vencer os impasses no lar e no trabalho. Hoje Vênus, o planeta que traz amor e melhora as finanças, começa a transitar no seu signo. C. 707 M. 3878

Virgem – Você esta livre do alerta e terá um dia tranquilo, mas não abuse do setor financeiro. Vá devagar com os gastos e seja mais determinado no trabalho. O relacionamento amoroso vai mal, cuide com os ciúmes. C. 280 M. 1457

Libra – O seu dia será no alerta. Não crie problemas com a pessoa amada. No trabalho fique na rotina. Procure se concentrar naquilo que faz e não espere apoio. Tome mais água, descanse mais. C. 815 M. 9022

Escorpião – Você terá um dia bem tranquilo, seu otimismo atrai os colegas e melhora relacionamento familiar. Seja mais dedicado a pessoa amada e evite os ciúmes. Positivo para viagens e compras. C. 338 M. 7797

Sagitário – Dia positivo para ampliar o trabalho e negócios. Você se sente mais responsável e pronto para realizar mudança no lar. Astral de sucesso em novos empreendimentos. No amor, terá todo apoio que deseja. C. 094 M. 5217

Capricórnio – As condições astrais são animadoras para resolver assuntos profissionais e negócios da família. Estabilidade para ganhar dinheiro. Pode iniciar projetos, como viagens e compras. Amor renovado. C. 576 M. 8568

Aquário – Você sente que tem forças para mudar os negócios e trabalho. Novidades nas finanças ajudarão a ganhar mais. Muita sintonia com a família. Deixe seu sexto sentido falar mais alto, principalmente no amor. C. 243 M. 6112

Peixes – O clima continua favorável para a vida profissional. Pode iniciar novos projetos, se livrando do que não quer e usufruir de mais dinheiro. Estabilidade com a família, que transmite amor. Tente na loteria. C. 081 M. 4342

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM