Horóscopo do dia: sexta-feira (13.09.24)

Compradores conscienciosos, os virginianos sabem quais as marcas oferecem os melhores produtos pelos menores preços e são sempre muito cuidadosos com aquilo que consomem. São o tipo de pessoas que lêem as mais miúdas letras das embalagens, rejeitando os produtos que não estejam dentro das especificações.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com uma personalidade marcante. Alcançará postos de destaque. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Tem um bom coração e está sempre ajudando os mais necessitados. Empreendedor, ousado e de bom gosto.

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta, e o mais recomendado é a rotina durante este período. No trabalho resolva os problemas com calma. Separe as questões familiares das financeiras. Controle o seu ciúme. Saúde com leve baixa.

Áries – As influências são benéficas para ativar seus negócios, marcar viagens, compras e acertar suas contas. Surpresa agradável no amor, pode programar convivência ou ajustar antigos problemas. Melhora da saúde. C. 853 M. 4831

Touro – A ordem é inovar, não perca tempo, realize mudanças, inicie novos projetos financeiros e conte com sócios ou superiores. Aposte no amor, se teve problemas vem reconciliação. Controle alimentos e bebidas. C. 011 M. 8642

Gêmeos – Pode programar visita à parentes no fim de semana. O seu trabalho vem com novidades e chances de aumentar os lucros. Você vai acertar no alvo. A pessoa amada esta mais flexível e carinhosa. C. 121 M. 3257

Câncer – Nesta fase seus horizontes podem se ampliar. O trabalho, negócios, projetos de viagem ou compras estão em alta. Proteção da família. Pode aceitar convites para sair da rotina. Amor com atração. C. 042 M. 7915

Leão – Um dia especial nos negócios que voltam a trazer lucros. O trabalho vem com novidades. Poderá receber convite para sociedade ou parceria. Ótimo astral nas amizades. Não se surpreenda com carinhos do seu amor. C. 775 M. 1480

Virgem – A influência de Mercúrio no seu signo traz novos convites para negociar além de apoio da família. Clima favorável no amor, não faltarão surpresas na convivência. As finanças tendem a se estabilizar. C. 830 M. 5503

Libra – Você ainda terá uns dias de cuidados especiais com as finanças. Se prepare que vem novidades na vida profissional. Pense positivo e receberá um grande incentivo. Colabore com Câncer, Sagitário e Touro. C. 296 M. 0118

Escorpião – Fase que deve ser rápido nas decisões financeiras e afetivas. Vênus, desfavorece as iniciativas profissionais, viagens e gastos. Coloque mais energia nos projetos que realmente quer que dê certo. C. 104 M. 9766

Sagitário – A Lua esta no seu signo e você pode ir às com compras, negociar e dar apoio à sua família. Sua intuição esta tinindo, não se admire se descobrir um novo negócio. Fase de sucesso no amor. C. 523 M. 4459

Capricórnio – O seu dia é no alerta, a Lua desfavorece novas ações, o ideal é não se apegar as coisas materiais. Perda ou algum tipo de prejuízo. Dificuldades no amor, não tome decisões, pode ter desilusões. C. 984 M. 2827

Aquário – Pense positivo e receberá incentivo no seu trabalho e negócios. Estará pronto para usufruir do sucesso financeiro. Assuntos da família bem colocados, terá chances de colaborar com todos. Amor estável. C. 679 M. 8390

Peixes – Bom dia para agir rápido nos assuntos dos negócios e trabalho. Não se torne dependente de ninguém, só terá a ganhar. A atração física vai comandar o coração. Programe o fim de semana, que será inesquecível. C. 263 M. 6071

