Horóscopo do dia: sexta-feira (16.08.24)

A personalidade marcante da leonina exige que assim proceda, mas uma vez unida ao homem por um vínculo mais forte, tomará as rédeas e tentará o domínio absoluto. Precisará, por isso mesmo encontrar um companheiro forte e decidido, do signo de Áries ou Gêmeos, para sentir-se verdadeiramente dominada e contida como mulher.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa interessada por diversos assuntos. O espírito de liderança fará com que se sobressaia no mundo profissional. O gosto pelas artes é muito acentuado. Quando tem um objetivo, não descansará até alcançá-lo. Forte, interessado e amigo.

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta, e o mais aconselhável nesse período negativo será manter a rotina. Adie todo tipo de negociação para quando estiver melhor posicionado. No amor, o ciúmes pode trazer brigas. Saúde neutra.

Áries – O dia será de total equilíbrio na vida profissional e financeira. Você sente que esta no caminho certo e o sucesso esta em suas mãos. Fase positiva para se associar a pessoas da família. Amor feliz. C. 271 M. 9954

Touro – Fase que precisará dar atenção aos problemas da família, o que traz desgaste emocional. Cuide dos interesses pessoais, conte com bons negócios e entrada extra de dinheiro. Carinhos do seu amor. C. 330 M. 1185

Gêmeos – Mercúrio, seu planeta passa a transitar na sua terceira casa. Esta é a fase para ganhar dinheiro, ter apoio de sócios ou superiores. Transformação de conceitos vão repercutir muito bem na vida familiar. C. 725 M. 8601

Câncer – O planeta da comunicação Mercúrio traz novos amigos, proteção para projetos profissionais e facilidade para iniciar negócios com Aquário, Peixes e Touro. Hora de aproveitar. Amor com emoções. C. 814 M. 0956

Leão – A partir de hoje você tem de volta a presença de Mercúrio no seu signo. Chances de organizar os negócios e trabalho. As inovações trazem novos caminhos para a sustentação financeira. Amor com diálogo. C. 643 M. 7469

Virgem – Você tem alguns dias para mudar, inovar e iniciar projetos profissionais e domésticos. Conte com sua intuição aguçada, mas espere a entrada do Sol no seu signo. Evite o clima de ansiedade no amor. C. 589 M. 2790

Libra – O planeta Vênus, transita pela sua desfavorável 12ª, procure se organizar e não crie problemas com seu amor. Empregue suas energias para ser amigo de todos. Tenha cuidado com empréstimos. C. 266 M. 9587

Escorpião – Período para melhorar seus ganhos e expandir o trabalho e negócios. Os astros favorecem as transformações na sua vida familiar. Aceite apoio de Aquário e Touro. Saia da rotina com seu amor. C. 407 M. 5213

Sagitário – Dia de excelentes energias nos negócios e associação com Câncer, Gêmeos e Leão. Você esta com tudo pra resolver assuntos financeiros da família. Pode ser convidado para sociedade. Vênus, traz paixão. C. 110 M. 6326

Capricórnio – Você passa pelo alerta. Dia que estará um tanto esgotado, precisando de cuidados especiais. Cuide com intrigas na vida familiar, o ideal é não emitir opiniões. Decepção amorosa. C. 552 M. 4749

Aquário – Fase que conseguirá equilibrar as contas e contar com mais estabilidade. Clima de harmonia com a família e amigos. Não se distancie da pessoa amada, seja mais presente. Acerte suas finanças. C. 920 M. 1878

Peixes – Mercúrio, o planeta da comunicação traz chances de conquistar novos amigos, fortalecer laços de companheirismo no trabalho e negócios. Fase de lucros e compras. Amor em alto astral. C. 093 M. 3032

