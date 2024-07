Horóscopo do dia: sexta-feira (19.07.24)

É muito difícil para os cancerianos seguir um programa para entrar em forma. Isso ocorre principalmente porque eles não são do tipo esportivo; e depois porque são facilmente desviados por suas próprias emoções e ainda pelas exigências da sua vida familiar e doméstica. Assim, eles, do mesmo modo que o geminiano, precisa de um tipo de exercício que se adapte facilmente a sua rotina diária.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte instinto de preservação. Tem facilidade para administração, pois é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio neste nativo. Destemido, alegre e lógico.

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta, e a indicação é de cautela durante este período negativo. Adie para quando estiver melhor posicionado mudanças no trabalho. No amor, a inconstância e ciúmes podem mexer com seu relacionamento.

Áries – Período que tem razões de sobra para se sentir realizado. Melhoram as condições profissionais e ainda haverá a participação direta da família. Excelente para viagens, compras e acertar a vida afetiva. Saúde boa. C. 586 M. 7530

Touro – A fase atual traz chances de ampliar seus negócios e resolver assuntos pendentes no setor financeiro. Grande magnetismo com a vida amorosa. Apenas evite a ansiedade. Pode contar com a família. C. 201 M. 4658

Gêmeos – Os astros trazem uma fase tranquila, como se não tivesse tido problemas. Hora de usufruir. O trabalho, negócios e as novas iniciativas tomam o caminho do sucesso. O amor vem agradável. C. 348 M. 4807

Câncer – A sua disposição traz a vontade de mudar muita coisa na sua vida profissional e familiar. Dia excelente para começar novos projetos e abrir frentes de negócios. Conte com a família. Maré alta no amor. C. 542 M. 1035

Leão – O período que esta se formando trará a partir do dia 22 às 7h46, uma das melhores fase do ano astral. Então comece a se preparar, organize seus negócios, trabalho, vida familiar e afetiva. C. 760 M. 8984

Virgem – Você virginiano ao contrário de Leão, precisará assumir uma postura mais rígida nos negócios e no lar. Saiba ser versátil e evite qualquer tipo de mudança com a família e seu amor. Menos críticas. C. 624 M. 3870

Libra – Dia positivo para organizar sua vida familiar, procure não se acomodar e não espere por ninguém. O trabalho, compras e acertos de negócios estão em alta. Saia da rotina, visite parentes. Amor confiante. C. 831 M. 6717

Escorpião – As indicações astrais abrem espaço para se livrar dos invejosos. Saiba discernir os problemas e conquiste o equilíbrio financeiro e profissional. Fuja da monotonia, saia da rotina. Amor estimulante. C. 197 M. 0142

Sagitário – A Lua no seu signo abre caminhos para a solução de um problema familiar. Apenas não exagere com Capricórnio e Gêmeos. Sorte nos negócios, com possibilidade de novos ganhos. Amor com paixão. C. 075 M. 1321

Capricórnio – Você esta passando pelo alerta e deve evitar críticas aos familiares. Saiba recuar nas horas certas e mantenha o otimismo. Conflito de opiniões no ambiente de trabalho. Problemas afetivos. C. 326 M. 2499

Aquário – Dia positivo no trabalho, negócios, incluindo compras, mudanças no lar e novas chances de ganho. Faça uma surpresa ao ser amado. Cuide da saúde, evite exageros alimentares. C. 453 M. 9214

Peixes – Você passa por um período equilibrado e com chances de ganhar mais, acertar o trabalho e ter ao seu lado a pessoa amada. A família também transmite muita paz. Saúde ótima. Tente na loteria. C. 813 M. 4764

