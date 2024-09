Horóscopo do dia: sexta-feira (20.09.24)

Compradores conscienciosos, os virginianos sabem quais as marcas oferecem os melhores produtos pelos menores preços e são sempre muito cuidadosos com aquilo que consomem. São o tipo de pessoas que leem as mais miúdas letras das embalagens, rejeitando os produtos que não estejam dentro das especificações.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de bom coração. Procura sempre o lado positivo da vida. De forte personalidade, seguirá seu próprio curso profissional e pessoal. Está sempre ajudando os mais necessitados. É livre, bem-disposto e arrojado.

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta a e a indicação é para adiar todo tipo de negociação no setor de trabalho. Procure resolver os problemas com calma. No amor, evite o ciúmes, fuja de brigas. Não gaste fora do orçamento.

Áries – Dia especial no trabalho, a Lua no seu signo proporciona apoio nos negócios. Sorte para ganhar um dinheiro extra. Novas responsabilidades no lar. Pode ter problemas de ansiedade. Amor com paixão. C. 014 M. 1620

Touro – Você passa pelo alerta e deve adiar novos projetos, mudanças no lar e viagens. Não imponha suas vontades com quem trabalham ou negocia. Hora de rotina. Dê mais apoio ao seu amor. C. 784 M. 4602

Gêmeos – Fase para aproveitar as facilidades nos seus negócios e trabalho. A família transmite boas energias e convites para o fim de semana. Vênus, na sua quinta casa traz amor e companheirismo. C. 365 M. 6134

Câncer – O astral deste dia favorece as relações com colegas de trabalho, sócios ou superiores. Facilidade para se expressar. Saia da rotina, pode ser viagens, encontros, compras e com seu amor. Saúde boa. C. 150 M. 3018

Leão – O período é positivo para viagens, início de trabalhos, negócios e solução de problemas financeiros. Apoio de pessoas influentes graças aos seus esforços. Carinhos da família. Amor protegido. C. 403 M. 7959

Virgem – Fase de tranquilidade, receberá apoio e carinhos da família. Harmonia no trabalho e oportunidades de melhorar os ganhos. Ótimo para viagens, compras, visitas e resolver seu caso de amor. C. 692 M. 8868

Libra – Você sente que o período está cada vez mais tranquilo, Vênus no seu signo traz equilíbrio. Solução dos problemas afetivos e financeiros. Com sua dedicação ao trabalho logo acontecerá o progresso. C. 593 M. 4052

Escorpião – A fase atual pede atenção nos seus negócios e trabalho. Dia 22, o Sol o desfavorecerá e você terá que batalhar por seus objetivos. O ideal é se programar e evitar qualquer tipo de mudança no lar. C. 923 M. 8595

Sagitário – O clima no seu lar é de tranquilidade. Apoio da família, pode sair para compras, viagens e encontros de amigos. Seus planos financeiros, agora tendem a crescer. No amor o prazer está presente. C. 729 M. 2787

Capricórnio – Você estará resolvendo os problemas da família e terá chances de sair para compras domésticas. Lucros com alguma atividade extra, que pode ser em casa. Diálogo fácil com seu amor. Pode viajar. C. 337 M. 0308

Aquário – Neste dia os contatos devem trazer satisfação, inclusive nas finanças. Acredite no seu poder de resolver os problemas da família. Otimismo no relacionamento afetivo, pode assumir compromisso. C. 248 M. 3474

Peixes – Dia que deve aproveitar e resolver assuntos profissionais e financeiros. Conte com a colaboração dos amigos incluindo a sua família. O convívio social vai beneficiar sua ascensão. Amor envolvente. C. 875 M. 5244

