Horóscopo do dia: sexta-feira (23.08.24)

O virginiano não tolera desperdício de esforços. Para ele o amor sensual não é complicado nem tão espetacular. No fundo, ele deseja encontrar uma mulher ideal, para ser a única. A virginiana hesita muito antes de se relacionar com alguém. Primeiro a pessoa tem que passar pelo teste da segurança e confiabilidade. Geralmente, demora para iniciar sua vida sexual.

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para trabalhar com o público em geral. A mente rápida dará a você as qualidades de uma pessoa inteligente e com grande poder de análise. É muito atraente, o que fará se destacar no mundo social. Corajoso, intenso e vigoroso.

Alerta

Os arianos ficam no alerta até às 21h01, e os astros indicam que a rotina deve prevalecer durante este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos taurinos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida afetiva.

Áries – Você fica no alerta até as 21h01, deixe as decisões financeiras e compras para amanhã. Pode acontecer algum atrito com Virgem ou Leão. Fique na rotina. Equilibre os gastos. Amor exigente. C. 948 M. 5229

Touro – Pode sair para compras, viagens e negócios. Trabalho em fase de sucesso. Amor ideal. Programe o fim de semana que será no alerta. A Lua o desfavorecerá a partir das 21h01. C. 019 M. 3775

Gêmeos – Período para resolver projetos da família, programe o fim de semana com parentes. O desejo de agradar seu amor fala mais alto. Conte com boas energias para acertar negócios com Virgem ou Peixes. C. 197 M. 2108

Câncer – Dia que esta pronto para sair da rotina com passeios e compras. Trabalho em alto astral. Total capacidade de negociar. A pessoa amada precisa de atenção. Saúde ótima. Harmonia no lar. C. 837 M. 0858

Leão – Neste período seus pensamentos estão voltados para resolver os problemas e assuntos financeiros. Boas novas estão aí para serem aproveitadas. Solução de discussões ou exigências do seu amor. C. 650 M. 1581

Virgem – O Sol no seu signo ao lado de Vênus ajudam a acertar sua relação afetiva. Apenas, evite os ciúmes ou críticas. Melhora da saúde. Pode programar compras, passeios e encontro de amigos. Dê apoio à Áries. C. 763 M. 6727

Libra – A fase é exigente e você não deve sair da rotina. Pés no chão nos assuntos do o coração. Vênus, o planeta do amor só estará no seu signo no próximo dia 30. Não conte com a família. Problemas com Touro. C. 167 M. 4639

Escorpião – O dia reserva boas notícias sobre o trabalho, incluindo o setor financeiro. Saia da rotina, pode ir as compras e passeios. No amor o saldo será positivo. Ligue-se mais na família. Tente na loteria. C. 429 M. 1346

Sagitário – Dia que deve resolver os problemas da família incluindo as finanças. Possibilidade de compras e viagens curtas. Clima feliz com seu amor. Vênus, esta na sua positiva 10ª casa. Trabalho em alto astral. C. 556 M. 6891

Capricórnio – A fase traz boas energias para os negócios, trabalho, parcerias e sociedades. Ótimo relacionamento familiar e chance de viagem para rever parentes. Entrada extra de dinheiro. Amor sincero. C. 242 M. 7944

Aquário – Você estará tenso e exigente, principalmente no trabalho, que não esta indo como planejou. É uma questão de tempo. Não crie problemas. Seu amor passa satisfação. Saúde precisando de cuidados. C. 374 M. 8068

Peixes – O dia será tranquilo, a Lua esta no seu signo e você não deve criar problemas com Áries e Libra. Cuidado com surpresas desagradáveis na família. A pessoa amada precisa de sua atenção, seja mais romântico. C. 085 M. 3419

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM