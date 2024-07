Horóscopo do dia: sexta-feira (26.07.24)

Se o leonino não conseguirem atingir a posição de responsabilidade a que se consideram merecedores têm a tendência a se tornarem preguiçosos, impetuosos e inconstantes. É uma pessoa que gosta de receber a apreciação daqueles que estão à sua volta, procurando agir da forma mais correta possível para fazer por merecer os elogios e a consideração dos demais.

Quem nasceu hoje

É muito competente, por isso ocupará posição de destaque na vida profissional. A família é parte importante no sucesso desse nativo. Os obstáculos da vida não serão empecilhos para sua força de vontade. É companheiro, lutador e decidido.

Alerta

Os nativos de Áries ainda passam o dia no alerta e a rotina é indicada durante este período negativo. Cuidado ao tratar de assuntos profissionais. Fuja de discussão com familiares. Nada de gastos fora do orçamento. Saúde neutra.

Áries – Você esta passando pelo alerta, a Lua traz um certo nervosismo o que pode criar problemas no seu trabalho. Tenha cautela ao assinar documentos, evite negociar. Corte os gastos extras. Não viaje. C. 230 M. 4288

Touro – Dia que terá boa disposição para resolver assuntos da família. Ótimo para compras domésticas, acertar os negócios e planejar mudanças no trabalho. Não seja teimoso com suas finanças. Maré alta no amor. C. 148 M. 2434

Gêmeos – A fase é bem equilibrada em termos profissionais, você recebe apoio integral de todos, incluindo sócios ou superiores. Estabilidade emocional no seu caso de amor. Maré alta na saúde. C. 059 M. 5870

Câncer – Período que tem a seu favor uma das melhores posições astrais para os negócios. Chances de crescimento profissional e surpresas da família. Vem mais dinheiro. Fase de viagens, compras e muito amor. C. 864 M. 7502

Leão – Pode assumir novos compromissos financeiros e resolver os assuntos do trabalho. Procure se empenhar em realizar algumas mudanças nos negócios. Ideias criativas no lar. Valorize mais seu amor. C. 905 M. 6721

Virgem – A influência deste período pede que não saia dos limites nos gastos. Adie viagens e mudanças no lar. Domine seus impulsos, evite as críticas com seu par afetivo. Cuide mais da vida espiritual. C. 593 M. 9657

Libra – Fase que não deve se isolar, pelo contrário procure estar mais com a família. Fuja da monotonia. O trabalho caminha para o sucesso e há chances de novos ganhos. Cuide da saúde. Novidade no amor. C. 664 M. 1790

Escorpião – O período convida você abrir novos caminhos nos negócios. Seja mais dinâmico e espere a tranquilidade nas finanças. Receberá apoio da família nas mudanças que pretende realizar. Amor com paixão. C. 811 M. 0585

Sagitário – Você sente que a presença do Sol, na sua nona casa traz novas energias e vontade de viajar, iniciar projetos e acertar a vida familiar. Sorte, é a palavra chave. Viagens, compras e amor em alto astral. C. 480 M. 3138

Capricórnio – Nesta fase conduza sua vida de forma equilibrada e aceite o apoio da pessoa amada. Modere suas exigências e cuide da saúde. Busque apoio as renovações nos negócios. Conte com Escorpião e Touro. C. 725 M. 6069

Aquário – O dia é benéfico para pensar em uma parceria ou sociedade. Atmosfera de sucesso financeiro, com apoio para abrir novas frentes de trabalho. Combata o desânimo. O coração vem com mais paixão. C. 073 M. 4316

Peixes – Nesta fase não deve parar e sim buscar novos rumos nos negócios. Pode pensar em compra de imóvel. A família dá mais atenção e a pessoa amada entra fácil nessa boa energia. C. 307 M. 8943

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM