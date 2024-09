Horóscopo do dia: sexta-feira (27.09.24)

Lentos em suas decisões, os librianos temem tornar-se muito preso pelas exigências físicas e emocionais de um relacionamento íntimo. Efetivamente, essa combinação cria um dilema terrível: mais que qualquer outro signo, os librianos necessitam viver um relacionamento, embora quase sempre achem impossível decidir entre dois amores, ou se devem ou não assumir um compromisso emocional com alguém.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios na vida profissional e pessoal. Apresenta grande poder de concentração. Conquistará sucesso devido a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Alerta

Os leoninos passam o dia no alerta e a indicação é para ter cuidados redobrados com seus projetos de vida. A Lua desfavorece o setor financeiro e profissional. No amor, controle o excesso de ciúmes. Saúde em leve baixa.

Áries – Bom dia para fazer compras para o lar e melhorar a imagem de sua moradia e decoração. Um assunto pendente no trabalho deve ser resolvido. No amor o ideal é fazer as pazes, que tal um presentinho? C. 548 M. 3952

Touro – Nesta fase não deve adiar os compromissos de negócios, viagens e acertar apoio aos seus novos projetos. Conte e espere pelo melhor. Saia da rotina e visite seus parentes. Não abuse da alimentação. C. 270 M. 5761

Gêmeos – Hoje você vai demonstrar segurança e domínio de si mesmo. Seus contatos de negócios e trabalho tendem a se ampliar. Bom para compras, viagens e tentar na loteria. Expresse o que sente ao seu amor. C. 854 M. 9236

Câncer – A Lua no seu signo equilibra suas emoções. Conseguirá resolver os problemas do lar. Boa convivência na paixão. Saúde perfeita. Ótimo para compras domésticas. Sua estrela vai brilhar. C. 482 M. 1403

Leão – O seu dia será no alerta, cuide do estresse. Não use a profissão como um escudo. A vida amorosa precisa de mais atenção. Desfavorável para compras, início de negócios e viagens. C. 921 M. 4374

Virgem – A fase traz chances de reverter os problemas financeiros. Experimente caminhos diferentes e sua criatividade vai surpreender. Mercúrio hoje começa a influenciar sua casa de trabalho e dinheiro. Amor tranquilo. C. 112 M. 2529

Libra – A cada dia que passa você sente o brilho dos bons negócios, trabalho e do sucesso. Mercúrio o planeta da inteligência e comunicação passa a influenciar seu signo. Amor poderoso. C. 031 M. 8157

Escorpião – O clima atual é tenso, o Sol esta na sua desfavorável 12ª casa, mas haverá chances de resolver muitos dos problemas profissionais e familiares. Vênus, esta no seu signo suavizando as disputas. C. 395 M. 4840

Sagitário – O ideal nesta fase é entender que deve ter mais equilíbrio ao se dirigir ao seu amor e até a família. Brigas e discussões nem pensar. O trabalho e as finanças estão neutros. Evite viagens e bebidas. C. 115 M. 6098

Capricórnio – Você está mais amoroso e compreensivo com seu amor. Conte com sócios, superiores e a família. Positivo para compras, viagens, visitas e para pensar um novo negócio ou trabalho. C. 664 M. 7980

Aquário – O dia é de grandes energias, você acorda com vontade de melhorar os ganhos, trabalho e a convivência familiar. Excelente para viagens, compras e se acertar com sócios. Motivação total com seu amor. C. 501 M. 0312

Peixes – O desejo de quebrar a rotina pode ser um sinal de insatisfação, principalmente na área financeira. Organize algumas mudanças no trabalho e negócios. Muita paixão com seu amor. Tente na loteria. C. 247 M. 3679

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM