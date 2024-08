Horóscopo do dia: sexta-feira (30.08.24)

Os virginianos refletem a dualidade de seu signo natal, são, ao mesmo tempo, idealistas e práticos, artistas e comerciantes, desprendidos e ambiciosos. Suas preferências sempre se inclinam para as coisas que possam trazer lucro e prazer, isto é, que possam conjugar o útil ao agradável.

Quem nasceu hoje

Terá coragem necessária para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Os seus esforços em prol dos amigos e parentes jamais serão em vão. Durante a existência realizará muitas viagens. É vigoroso, inteligente e determinado.

Alerta

Os cancerianos ficam no alerta até às 14h10, e a indicação é de rotina no trabalho durante este período. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos nativos de Leão na vida pessoal e profissional.

Áries – Bom dia para organizar o fim de semana, que será com a família. Resolverá questões importantes e terá apoio da pessoa amada. As finanças tendem a crescer e as preocupações são passageiras. C. 760 M. 2952

Touro – A fase é positiva para os negócios e trabalho, e seu fim de semana será de encontro com parentes. Irá se relacionar com pessoas bem posicionadas. Pode ter novidades com dinheiro. Amor com declaração. C. 672 M. 7399

Gêmeos – Período para melhorar a decoração e compras para o seu lar. Procure espairecer e conte com o melhor. A família transmite muita segurança. Vênus, passa a influenciar sua quinta casa. C. 803 M. 1694

Câncer – Você amanhece no alerta e fica até às 14h10, portanto muita rotina. Deixe negócios e trabalho para resolver à tarde. O fim de semana será de paz, luz, amor saúde e descontração. C. 354 M. 0366

Leão – Você acorda de bom humor, mas às 14h10 entrará no alerta. Planeje o seu fim de semana, adie viagens, compras e decisões na área profissional. Não desconte na família sua insatisfação. C. 185 M. 5241

Virgem – Dia em que as atividades em equipe estão favorecidas, sentirá o apoio espontâneo no trabalho e lar. Saiba usufruir desta fase feliz. Vênus, sai do seu signo e passa a influenciar sua casa de trabalho e dinheiro. C. 226 M. 3510

Libra – Você esta passando pelo inferno astral, mas hoje terá a presença de Vênus, que passa a transitar no seu signo. Procure espairecer as ideias, organize a vida afetiva e financeira que começam a melhorar. C. 571 M. 7137

Escorpião – A partir de hoje Vênus passa a influenciar sua negativa 12ª casa e, somente em 24 de setembro estará no seu signo. Novos gastos e problemas com seu amor serão dificuldades a enfrentar. C. 932 M. 0805

Sagitário – Dia que deve ser aproveitado para organizar o trabalho e negócios. O cansaço dos últimos dias pode fazer com que deixe muita coisa de lado, nada disso, há chances de novos ganhos e acertos familiares. C. 489 M. 6770

Capricórnio – O astral é de harmonia com a família. Você recebe apoio integral nos negócios e vê o trabalho crescer. É hora de arregaçar as mangas e buscar seus objetivos em termos financeiros. Amor com desejos. C. 297 M. 4483

Aquário – A partir de hoje a presença de Vênus, na sua positiva nona casa traz muitas realizações no amor e finanças. Terá a chance que estava esperando para resolver assuntos familiares, afetivos e de dinheiro. C. 648 M. 8028

Peixes – O clima a partir de agora tende a melhorar os negócios e as finanças começam a se movimentar. Todos os setores caminham para o sucesso. Tente na loteria. Seu amor esta mais feliz. Lar com participação. C. 715 M. 9643

