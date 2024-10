Horóscopo do dia: terça-feira (01.10.24)

Para os librianos, o trabalho social por si só já é uma carreira. Na verdade, alguns astrólogos afirmam que os nascidos sob este signo preferem trabalhar em grupo a desenvolver tarefas sozinhos. Assim, relacionamentos bem sucedidos adquirem enorme importância para o libriano. Mas a decisão por um emprego ou por uma parceria nos negócios Pode levar muito tempo, pois coloca os mais diversos aspectos na balança.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa extremante inteligente o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. É o patrono dos injustiçados. Inteligente, competente e rigoroso.

Alerta

Os virginianos ficam no alerta até às 19h21, e os astros aconselham a não correr riscos durante este período. Não exagere nos gastos. Após esse horário os cuidados serão dos librianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Um bom período para atingir seus objetivos, mas não deixe de contar com a colaboração de sócios e superiores. Novas energias no lar. Marte traz chances de sair para negociar com imóveis. Amor firme. C. 297 M. 9474

Touro – O momento é positivo para ajustar os problemas da família. Apenas evite ser crítico e usufrua desta fase com mais carinhos. Astral forte para compras, novos negócios e acertos afetivos. C. 841 M. 2915

Gêmeos – Dia que estará à vontade para fazer o que gosta. Dinheiro extra pode pintar nos negócios. Terá melhor entendimento com Aquário, Leão e Libra. Excelente astral com a pessoa amada. Tente na loteria. C. 317 M. 4692

Câncer – Nesta fase não terá limitações na vida profissional e financeira. Pode realizar mudanças em seu lar, colaboração de todos. Você e o seu amor vão estar ligados a paixão. Novidades no seu trabalho. C. 494 M. 0269

Leão – Dia que os amigos ajudam você a entender melhor os problemas do trabalho. Não terá do que se queixar, vem novidades financeiras na família. Saia para compras e mudanças na vida afetiva, aproveite. C. 732 M. 5783

Virgem – Você está passando pelo alerta e deve cuidar mais da saúde. As finanças estão bem colocadas, mas o ideal e evitar novos gastos. Não se acomode no trabalho. A lua entrará no seu signo às 19h21. C. 558 M. 8326

Libra – Um bom dia no trabalho e negócios, que fluem para o sucesso. Estará mais tranquilo e passa uma boa energia. Amor, trabalho, lar, enfim tudo em paz. Se prepare que a partir das 19h21 entrará no alerta. C. 602 M. 1136

Escorpião – A influência do Sol e Mercúrio na sua 12ª casa, é sempre indício de cuidados com as mudanças que pretende realizar no trabalho. Afaste-se de pessoas negativas, elas podem afetar o seu astral. C. 109 M. 7451

Sagitário – Dia que enfrentará alguns imprevistos na vida afetiva, Vênus, está na sua 12ª casa. O certo é não discutir ou criar problemas, seja compreensivo. As finanças exigem mais cuidados. C. 460 M. 3654

Capricórnio – Período que terá crescimento profissional e como você sabe economizar, só vem sucesso. Fase de mudanças, pode assumir novos compromissos de trabalho. Seu amor procura mais atenção. C. 927 M. 4082

Aquário – Fase de satisfação com a convivência familiar, todos procuram a harmonia. Desfrute do bom humor no trabalho. Maior otimismo financeiro, saia para compras pessoais. Amor livre. C. 780 M. 8807

Peixes – Você está em plena fase de transformação, inclusive amorosa. Vênus, na sua nona casa é sinal de carinhos, inspiração e boa convivência. Saúde perfeita. Bom humor da família. Colabora com Libra e Virgem. C. 075 M. 6548

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM