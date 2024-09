Horóscopo do dia: terça-feira (03.09.24)

Os virginianos apreciam muito viver seus momentos de isolamento e solidão, como uma maneira de recarregarem as baterias e colocarem seu mundo em ordem. Muitas vezes os momentos de convívio social acabam se revelando menos positivos do que aqueles que passa em sua própria companhia e para o virginiano a produtividade é um ponto alto a considerar.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias criativas. Tem uma forte energia, e está sempre em busca de novos desafios. Terá facilidade para trabalhos ligados ao grande público. É experiente, alegre e com facilidade para expressar seus desejos.

Alerta

Os virginianos ainda passam o dia no alerta, e a indicação é para manter a rotina. O momento não é favorável para negociar. Fique dentro do orçamento financeiro, adie compras ou gastos de última hora. Não discuta com seu par afetivo.

Áries – Sua vida profissional esta animada trazendo vontade de abrir novos caminhos, o sucesso esta presente. Apenas não se deixe dominar por impulsos de momento. A família transmite segurança. Amor com paixão. C. 618 M. 5176

Touro – Felizmente, tudo transcorre com sucesso. O trabalho e negócios trazem novas chances de ganhos. Colaboração da família nas mudanças que quer realizar. Esclareça problemas com Escorpião e Virgem. C. 162 M. 8094

Gêmeos – Fase que estará mais comunicativo, o que traz novos amigos melhorando os negócios e acertos no trabalho. Grandes expectativas em relação ao amor e uma boa convivência. Humor estável. C. 493 M. 3216

Câncer – Você irradia entusiasmo, fase que conseguirá resolver os negócios e melhorar a entrada de dinheiro. Positivo para compras, encontros de trabalho e muito movimento no lar. Saúde boa. Amor protetor. C. 904 M. 7682

Leão – As finanças estão em ordem e há chances de melhorar, apenas evite invejosos e não negocie com Virgem e Câncer. Ótimas surpresas da família. Logo terá muito movimento no trabalho. Amor agitado. C. 230 M. 4468

Virgem – Você ainda passa pelo alerta e deve ficar na rotina. Evite gastos, mudanças nos negócios e cuide da saúde. Humor instável, você pode ser o responsável por problemas no trabalho. Não discuta no amor. C. 752 M. 8945

Libra – O Sol ainda o desfavorece, apesar de Vênus dar o aval no amor e dinheiro. Conseguirá acertar todos os problemas e apoiar sua família. A rotina não deve ser esquecida. Amanhã entrará no alerta. C. 051 M. 1730

Escorpião – Nesta fase Vênus não o favorece, você passa a enfrentar a ansiedade, com isso se alimentará com exageros. Pessoa da família precisa de ajuda. Evite discussões no trabalho. Problemas no amor. C. 871 M. 0857

Sagitário – Você sente que há boas energias no trabalho e negócios. Aproveite as oportunidades de progresso que estão em suas mãos. Positivo para aumentar seu patrimônio. Em alta viagens. Amor com romance. C. 624 M. 3360

Capricórnio – Dia que deve ser rápido nas decisões que envolvem a família. Dê apoio a Virgem e Libra. Evite discussões com pessoas que negocia e trabalha, seja maleável. Procure os amigos. Amor exigente. C. 314 M. 4209

Aquário – Fase que deve usar sua intuição para resolver de vez os problemas financeiros que afetam a família. Mantenha uma postura positiva para acertar as finanças. Relaxe os nervos. Amor com muita paixão. C. 542 M. 6027

Peixes – Dia que terá todo o apoio que busca para inovar e melhorar o setor de trabalho. Mantenha o otimismo, nada de mistérios com você mesmo. Coloque o amor para vibrar. Finanças com novas oportunidades. C. 787 M. 8595

